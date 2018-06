VIDEO: Tutto pronto per Al Mèni, sbarca a Rimini il circo degli chef. Due giorni di sapori fatti a mano

Eventi

Rimini

| 15:51 - 19 Giugno 2018

Formula che vince non si cambia, così come gli ingredienti quali il tendone da circo di ispirazione felliniana, 12 tra gli chef più importanti della tradizione emiliano-romagnola e altrettanti giovani rappresentanti della cucina internazionale che proporranno tante opere d’arte culinarie in una due giorni unica ricca di gusto e di sapori. Tutto questo è Al Mèni, in dialetto romagnolo “le mani”, il grande festival delle eccellenze gastronomiche e dei prodotti fatti “con le mani e con il cuore” la cui 5a edizione si svolgerà, come di consueto nella splendida cornice di piazzale Fellini e del Lungomare, sabato e domenica prossimi dalle 10 sino a tarda notte. L’iniziativa, nata dall’idea dello chef Massimo Bottura e diventata evento grazie al Comune di Rimini, si è trasformata a tutti gli effetti in un prodotto culturale capace di fare incontrare i sapori e la tradizione gastronomica dell’Emilia Romagna, unica in Europa a vantare un paniere di 44 prodotti tra Dop e Igp, con quelli delle diverse parti del mondo. Durante la due giorni 24 chef, in coppia, si alterneranno nella grande cucina a vista allestita sotto il tendone proponendo piatti stellati a prezzi da street food. Durante l’evento, grazie alla collaborazione con Slow Food Emilia Romagna, non mancheranno i laboratori ludico-didattici con produttori ed esperti pensati per coinvolgere direttamente i visitatori e far conoscere loro, ovviamente attraverso gli assaggi, la qualità dei prodotti e l’importanza del mangiare buono e sano. A far da contorno all’evento il mercato dei prodotti agricoli, quello dei prodotti artigianali o il pic-nic sull’erba, domenica dalle 11.30 alle 15, nei giardini del Grand Hotel. Da segnalare che anche in questa edizione Al Mèni ha scelto di dare il proprio contributo alla lotta contro lo spreco alimentare. Grazie alla sinergia con la fondazione Banco Alimentare il cibo non consumato verrà recuperato e destinato alla mensa dei poveri di Rimini gestita dall’Opera S. Antonio.