Rimini: per rubare un paio di bracciali rompe il vetro di un'auto sotto gli occhi della proprietaria

| 15:33 - 19 Giugno 2018

Spacca con un tubo di ferro il vetro di un’auto parcheggiata nei pressi del Ponte di Tiberio per rubare qualche spicciolo e un paio di bracciali, ma viene sorpreso dalla proprietaria e finisce in manette. E’ accaduto lunedì sera, protagonista della vicenda un 48enne del luogo che ha tentato il colpo su una Lancia Ypsilon, ma, vistosi scoperto dalla ragazza, una 28enne, non ha esitato a minacciarla con la spranga con la quale aveva sfondato poco prima il finestrino, per poi allontanarsi. La giovane ha quindi avvertito i carabinieri che hanno intercettato l’uomo, in evidente stato di ebbrezza. Già noto alle forze dell’ordine, il 48enne, sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia per precedenti, ha iniziato ad urlare e imprecare contro i carabinieri, imbracciando la spranga con la quale aveva minacciato la giovane poco prima. Una volta bloccato, l’uomo è stato disarmato e arrestato con l’accusa di rapina, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.