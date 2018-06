Rimini, ancora spaccio e droga al Parco Cervi: in manette giovane del Gambia

Cronaca

| 15:18 - 19 Giugno 2018

Continua l’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nellearee verdi cittadine portata avanti dalla Compagnia Carabinieri di Rimini: nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari hanno tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti un 31enne, originario del Gambia, sorpreso mentre, all’interno del Parco Cervi, nei pressi dell’Arco di Augusto, cedeva una dose da 2 grammi di marijuana ad un cittadino argentino per la somma di 20 euro. Il giovane "acquirente" è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti, mentre per lo spacciatore si sono aperte le porte del carcere, in attesa del processo che si terrà il prossimo 21 giugno.