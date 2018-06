San Leo è tra le 600 città che festeggia il solstizio d’estate con la Festa Europea della Musica

Eventi

| 14:46 - 19 Giugno 2018

Nel giorno del solstizio d’estate torna in tutta Italia l’atteso appuntamento con la Festa Europea della Musica 2018: più di 9.000 musicisti giovedì 21 Giugno animeranno infatti le piazze e le vie, i palazzi e i musei di oltre 600 città in tutta Italia con migliaia di eventi scalderanno i palchi delle nostre città per una festa che rappresenta un vero e proprio Inno alla Gioia, in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale.

L’iniziativa è promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla SIAE e dall’AIPFM (Associazione italiana per la promozione della Festa della Musica), in collaborazione con UNPLI, Feniarco, l’Anci, la Conferenza delle Regioni, il Miur, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Salute, il Ministero della Difesa e quello di Grazia e Giustizia. Main Media Partner, RAI e Media Partner: Rai Radio Tre, Grandi Stazioni Retail, Telesia e Trenitalia.

Il Comune di San Leo aderisce all’importante appuntamento proponendo a partire dalle ore 21.00 di Giovedì 21 Giugno 2018 in Piazza Dante una maratona di note per celebrare la Musica e le sue espressioni con la partecipazione degli allievi e degli ensembles del Distretto della Musica Valmarecchia - Scuola Comunale di Musica di San Leo, Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Lettimi" di Rimini, Liceo Musicale "A. Masini" di Forlì, del tenore Mauro Montanari e soprano Serena Silvagni (ingresso gratuito).

Una bella occasione dunque per accomodarsi nel salotto di Piazza Dante, gustare un’ottima cena nei ristoranti del centro Storico e godere della musica sotto il cielo stellato del Montefeltro.





Per informazioni: Ufficio Turistico I.A.T. Numero Verde Gratuito 800/553800; Tel. 0541/926967; info@sanleo2000.it; www.san-leo.it; Facebook Città di San Leo.