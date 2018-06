Ex compagni di classe del 'Valturio', 30 anni dopo. Ritrovo amarcord all'Osteria 'La Chiacchera'

Attualità

Rimini

| 14:22 - 19 Giugno 2018

Dopo più di 30 anni, si sono ritrovati gli alunni e gli ex professori che nella metà degli anni 80 frequentavano le tre classi della sezione B del 'Valturio'. In una limpida serata di giugno con un panorama mozzafiato si sono dati appuntamento all'Osteria 'La Chiacchera' di Rimini. E anche se “leggermente” cambiati alla rimpatriata condita di tanti amarcord si sono presentati in un buon gruppo per una serata che ha riportato indietro nel tempo, regalato tanta nostalgia, sorrisi, aneddoti. "La ruota della vita gira- spiegano gli ex alunni- ma le amicizie nate tra i banchi di scuola, rimarranno per sempre nei cuori di tutti noi".