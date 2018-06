Agricoltura in collina e in montagna: a Novafeltria il convegno con le assessore regionali Caselli e Gazzolo

Attualità

Novafeltria

| 14:10 - 19 Giugno 2018

“Agricoltura in collina e in montagna: che Impresa!”: è l’evento pubblico che Cia Romagna organizza per mercoledì 20 giugno, alle 20.30 al cinema teatro Montefeltro di Novafeltria (via della Pieve), su un tema sempre più stringente: la situazione collinare e montana, la situazione dell’agricoltura a queste altitudini ed il suo ruolo di presidio e manutenzione del territorio da parte degli agricoltori e di tutti coloro che vivono queste zone.

Intervengono: Danilo Misirocchi, Presidente Cia Romagna; Simona Caselli, Assessore all’agricoltura caccia e pesca; Paola Gazzolo, Assessore alla difesa del suolo e politiche ambientali; Cristiano Fini, Presidente Cia Regionale; Conclude: Secondo Scanavino, Presidente Cia Nazionale.



L’agricoltura ha problemi di reddito su tutto il territorio: in collina e in montagna questi hanno carattere ancor più esponenziale e i loro risvolti si riflettono in maniera ancora più profonda anche a livello sociale. Fauna selvatica, burocrazia, vincoli normativi stabiliti da vari Enti, problemi strutturali, di viabilità, dissesto idrogeologico: le problematiche delle aree collinari e montane sono enormi e vanno risolte per. contenere ed evitare lo spopolamento e le aggravanti conseguenze sociali, economiche, ambientali che ricadrebbero su tutto il territorio nel suo insieme.