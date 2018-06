Attualità

Rimini

| 12:46 - 19 Giugno 2018

Gli interventi di Rimini e Riccione concludono il secondo anno del progetto, lanciato sul portale di riferimento www.info-alberghi.com nel 2016 per piantare in riviera romagnola 1000 nuovi alberi in 5 anni in collaborazione con gli hotel di costa. Le ultime due piantumazioni previste per il 2017 e slittate al 2018 per questioni logistiche hanno riguardato due luoghi di spiccata rilevanza turistica: il parco Viale Regina di Rivazzurra a Rimini e il nuovo lungomare D’Annunzio a Riccione.



Il progetto riminese, realizzato in collaborazione con Vivai Bilancioni, ha previsto la creazione di una scenografia vegetale intorno al palcoscenico del parco Viale Regina, sede di eventi durante l’estate. Per creare la cornice naturale, sono state piantumate 2 grandi palme del tipo Washingtonia Filifera e una serie di piante arbustive tra cui 8 Phormium, 40 rosmarino prostrato, 24 Hemerocallis hybrida, 16 Pennisetum alopecuroides, 18 Pittosphori e 50 Helicrisum e cineraria marittima.



L’intervento di Rivazzurra, coerente con l’idea portante del Green Booking di ridurre l’impatto ambientale del turismo in riviera, vuole anche restituire alla città uno spazio piacevole dove incontrarsi e condividere l’estate.

Un progetto ambizioso, reso possibile dall’elevato numero di hotel riminesi che hanno partecipato nel 2017, ben 23 sui 56 totali aderenti.



A Riccione, invece, sono stati piantati frassini e melie azedarach lungo la nuova pista ciclabile realizzata su Viale D’Annunzio, nel tratto recentemente riqualificato che va da Piazzale Giovanni XXIII alla rotatoria di piazzale Azzarita.



Sale così a 239 il numero di piante - alberi, arbusti e cespugli - portate in riviera in questa seconda edizione del Green Booking che, ad appena 2 anni dal suo esordio, conta già 485 piante messe a dimora, circa metà di quelle pianificate in 5 anni. Già 52 gli hotel aderenti all’iniziativa per l’edizione 2018, che si concretizzerà con nuove piantumazioni nell’autunno di quest’anno.



“Siamo molto soddisfatti di quanto fatto finora - commenta Lucio Bonini, titolare di Info Alberghi Srl - la piantumazione di Rimini è il coronamento ideale di questa seconda edizione, non solo per il suo valore estetico e sociale, ma soprattutto perché frutto di una ulteriore sinergia, quella con Vivai Bilancioni, che somma le sue forze a quelle dei comuni, degli hotel e di Info Alberghi. Lavorare su obiettivi condivisi è l’unico modo per fare la differenza e qui ne abbiamo una dimostrazione concreta.”



Green Booking in breve



Green Booking è un progetto di sensibilizzazione sul tema del turismo sostenibile in riviera romagnola che si avvale della collaborazione degli hotel presenti sul portale di riferimento www.info-alberghi.com e si propone di piante 1000 nuovi alberi sulla costa romagnola da Ravenna a Cattolica entro il 2021, nel corso dei suoi 5 anni di attività. Ogni hotel aderente all’iniziativa versa una quota che viene utilizzata interamente per l’acquisto di alberi destinati al comune di appartenenza di ciascun hotel, a cui si aggiunge la donazione da parte di Info Alberghi Srl di un albero ogni due hotel aderenti e una ulteriore donazione extra che ogni anno è destinata a due comuni diversi, a rotazione. Nel primo anno di attività sono stati Rimini e Riccione a beneficiarne, Misano Adriatico e Cattolica nel secondo anno, mentre la terza edizione premierà Bellaria Igea Marina e Cesenatico. Il progetto si svolge con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e dei Comuni di Rimini, Riccione, Bellaria Igea Marina, Cervia, Misano Adriatico e Cattolica e in collaborazione con il Comune di Cesenatico.