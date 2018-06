Schiuma bianca sulla spiaggia di Riccione, ma non è inquinamento

Attualità

Riccione

| 12:26 - 19 Giugno 2018

Una consistente quantità di schiuma bianca è comparsa sulla costa anche nella zona riccionese. Il fenomeno è una fioritura di microalghe costantemente monitorata da Arpae. Si verificano in seguito alle pioggie che aumentano la portata dei fiumi che quindi arrivano in mare con una maggiore presenza di sali di azoto e fosforo. "Questi elementi" spiegano da Arpae "innescano fioriture algali (fenomeni eutrofici), sia microalgali (non visibili a occhio nudo, ma solo al microscopio) che alterano la colorazione delle acque e riducono la trasparenza, sia di macroalghe"

L´avvistamento lungo la battigia di schiume bianche di dimensioni contenute è un fenomeno ricorrente, anche se non frequente.

Le schiume sono il risultato della presenza di sostanze organiche presenti nell'acqua che poi vengono "montate" dall'azione del mare e del vento.

"Le schiume così formate persistono anche per giorni ed è possibile avvistarle "spiaggiate" anche in giornate di calma piatta. Il loro destino è comunque quello di smontarsi e quindi sciogliersi nuovamente in acqua. In pratica sono tensioattivi di origine naturale."