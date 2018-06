Nuoto Master Riccione si mette al collo la medaglia d’argento ai Nazionali Uisp

Sport

Riccione

| 12:12 - 19 Giugno 2018

Un successo oltre le aspettative per la 50esima edizione dei Campionati Nazionali di Nuoto Uisp Master, che si sono svolti allo Stadio del Nuoto di Riccione insieme ai Campionati Nazionali di Pallanuoto Uisp Master e Amatori.

Nuoto Master - Tra le 91 società partecipanti, la spunta di un soffio il Klab Nuoto Firenze con 1.351,50 punti, seguiti dal Nuoto Master della Polisportiva Riccione (1.232,50 punti) con Asa Master Cinisello sul terzo gradino del podio. Tra le squadre romagnole, nono posto per il Garden Rimini (527 punti), 12° il Seven Master Nuoto (375 punti), 16° il Centro Sub Nuoto Club 2000 Faenza (265 punti), 31° il San Marino Master Fsn (124 punti).

Un risultato eccezionale per la Polisportiva Riccione, arrivato anche grazie ad una bella storia di amicizia nata e cresciuta nei numerosi anni di gare e allenamenti allo Stadio del Nuoto di Riccione. In questa edizione dei Campionati nazionali Master Uisp ha infatti partecipato e contribuito alla conquista della medaglia d’argento per la squadra della Perla Verde un folto gruppo di nuotatori provenienti da diverse zone della Lombardia. Un gruppo forte, capitanato da Raoul Rossi, che avendo Riccione nel cuore fin dai mesi invernali si è tesserato con la Polisportiva Riccione per partecipare insieme ad importanti manifestazioni come questa.

Sul piano sportivo il risultato finale è un prestigioso secondo posto, con 21 medaglie d’oro, 15 argenti e 27 bronzi. In più, una lunga serie di record della manifestazione: Lucilla Corio nei 400 sl M50, Claudia Cangelli nei 100 dorso M 65, Giuseppe Bove nei 100 dorso M75, la staffetta 4x50 sl cat. 279 formata da Lucilla Corio, Adriana Girardi, Maurizio Massoni, Raoul Rossi e Vittorio Vincenzo, Velleda Cernich nei 50 e nei 100 rana e nei 100 sl M75, staffetta 4x50 mista mista cat. 319 formata da Claudia Cangelli, Velleda Cernich, Franco De Giuli e Giuseppe Bove, la staffetta 4x50 mista donne cat. 279 formata da Rosanna Dantone, Adriana Girardi, Lorena Sfreddo e Velleda Cernich e infine la staffetta 4x50 sl donne cat. 279 con Velleda Cernich, Claudia Cangelli, Rosanna Dantone e Donatella De Benedictis.

Pallanuoto Master e Amatori – Anche la squadra di Pallanuoto Master della Polisportiva Riccione si toglie delle belle soddisfazioni ai Campionati Nazionali Pallanuoto Master e Amatori UISP, con un terzo posto nella categoria Amatori e la vittoria del premio come miglior realizzatore al “bomber” Marcello Fabbri.