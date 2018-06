Senza fissa dimora e iscrizione all'anagrafe "La residenza: un diritto". Incontro a Rimini

Attualità

Rimini

| 12:01 - 19 Giugno 2018

Giovedì 21 giugno 2018, presso la Sala Marvelli della Provincia di Rimini (Via Dario Campana), si terrà una giornata di approfondimento sul tema dell'iscrizione anagrafica dei soggetti deboli, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora e a richiedenti e titolari di protezione internazionale, specie dopo le novità introdotte dalla legge Minniti.

L’evento, promosso da Avvocato di Strada Onlus – Sportello di Rimini e CGIL Rimini è

principalmente indirizzato ad associazioni e cooperative che si occupano di soggetti deboli e accoglienza migranti (CAS e SPRAR), ai Comuni - uffici anagrafe e uffici servizi sociali - assistenti sociali e personale del Terzo settore, giuristi, operatori legali e avvocati.

Saranno previste due sessioni (9.00-12.00 e 14.00-18.00) in cui interverranno quali relatori i massimi esperti in materia di residenza anagrafica, con un programma che prevede - oltre all’approfondimento dei principi generali - anche la discussione di casi pratici e la costruzione di buone prassi, in particolare per l'iscrizione e la gestione anagrafica di richiedenti asilo.

Nel corso della mattinata, verrà presentata anche l’esperienza ormai ventennale di Avvocato di Strada, la Onlus con sede nazionale a Bologna che fornisce tutela legale gratuita a chi è privo di residenza. “Abbiamo inaugurato la sede locale presso Croce Rossa soltanto sei mesi fa ed ora siamo in tredici volontari” – dichiara il coordinatore di Rimini, l’avvocato Patrick Wild – ma il numero di persone che incontriamo ed ascoltiamo ad ogni sportello è in costante crescita. Per quanto riguarda il tema delle persone senza fissa dimora, quello di Rimini è un contesto particolarmente complesso: riceviamo sia stranieri richiedenti protezione in uscita dai progetti di accoglienza che stranieri con problemi legati al titolo di soggiorno, magari presenti sul territorio da anni. Ma soprattutto incontriamo sempre più italiani che per una ragione o per l’altra si trovano improvvisamente costretti a vivere per strada, in situazioni di assoluta vulnerabilità. Auspichiamo che l’iniziativa di giovedì, assieme a quelle che organizzeremo in futuro, possano essere un’occasione utile per creare una rete di tutela sempre più solida ed estesa. A maggior ragione, con la consapevolezza che una persona che da un giorno all’altro perde la residenza – e dunque non è semplicemente “povero” - si trova in una situazione progressiva di esclusione e in pericolo di vita. Sono situazioni che le realtà attive da tempo a Rimini nel campo dell’accoglienza e del contrasto alla povertà conoscono bene”.

L'iniziativa è stata promossa in collaborazione con i progetti SPRAR del Comune di Rimini e Unione Valmarecchia, ANUSCA e Associazione Avvocati Solidali.

E' stato inoltre concesso il patrocinio del Comune di Rimini e dell'Ordine degli Avvocati.

Per info: rimini@avvocatodistrada.it