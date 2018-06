Asili, viabilità e cimitero: approvati dalla Giunta nuovi lavori pubblici a Coriano

Attualità

Coriano

| 11:53 - 19 Giugno 2018

La Giunta del Comune di Coriano, nella seduta del 30 maggio 2018, ha approvato i progetti e quindi la realizzazione di lavori pubblici molto importanti.

Tra questi progetti, in particolare, segnaliamo l’ampliamento del cimitero di Passano (D.G.C 81/2018) che con un impegno di € 16.600 per incarichi professionali per la realizzazione del progetto esecutivo, danno inizio alla procedura che vedrà realizzare 100 loculi per un costo totale di 200.000 entro 2019.

Sono stati inoltre assegnati 140.000 euro (D.G.C 82/2018) per la riqualificazione della viabilità nella frazione di Sant’Andrea in Besanigo, gli interventi saranno realizzati su strade secondarie, dopo il lavoro svolto sulla via principale.

Come ogni anno non potevano mancare gli investimenti per la riqualificazione dell’edilizia scolastica (D.G.C 83/2018), che vede destinati 113.000 euro per gli asili di Ospedaletto e Cerasolo.

Roberto Bianchi (Assessore ai Lavori Pubblici): ”Questi interventi sono solo i primi resi possibili nel 2018 dopo l’approvazione del bilancio, nei prossimi mesi proseguiremo con nuovi lavori in linea con il piano delle opere.”