Atletica, nei Regionali per Società Master: hurrà per Olimpia Amatori e Atletica Santamonica Misano

| 11:17 - 19 Giugno 2018

Gli atleti Master della nostra regione hanno disputato nel fine settimana a

Misano la fase regionale del Campionato di Società, valida anche come prova unica per la qualificazione alla finale nazionale che si svolgerà a fine settembre a Modena.

Negli uomini ha prevalso l'Olimpia Amatori Rimini (foto fidal), davanti alla Fratellanza 1874 Modena (circa 600 punti hanno distanziato le 2 società, candidate alle prime posizioni della classifica nazionale dopo la fase di qualificazione), mentre al 3° posto, dopo un testa a testa, l'Atl. Santamonica Misano ha prevalso nei confronti della Acquadela Bologna (il divario fra le 2 società è stato di 156 punti); al 5° posto l'Atl. Rimini Nord Santarcangelo, molto distanziata dalla altre, ma capace di completare i 16 punteggi richiesti.

Nelle donne non c'erano dubbi circa la vittoria della Atl. Santamonica Misano, che ha vinto nettamente, mentre la lotta era per il 2° posto e con divario minimo fra Acquadela Bologna e Fratellanza 1874 Modena. La società bolognese sembrava avere un discreto margine di vantaggio al termine della prima giornata, ma le modenesi hanno rimontato parecchio fino ad arrivare a soli 151 punti dalla Acquadela. Nella classifica nazionale troveremo nelle prime posizioni la Atl. Santamonica Misano, mentre Acquadela e Fratellanza potrebbero rientrare fra le 24 società finaliste.

A livello individuale c'è stata la m.p.n. per Vincenzo Barisciano (Olimpia Amatori Rimini) nei 100 metri sm70 con il tempo di 13.37 (+1,1). Appassionante è stata poi la gara dei 400 metri con Alessandro Bianchi (Fratellanza 1874 Modena) e Antonino Savaia (Atl. Santamonica Misano) praticamente appaiati in corsie vicine per tutti i 400 metri: ha prevalso Bianchi con 53.54, con Savaia a 53.87, entrambi sm40.

Questi i migliori punteggi delle 32 gare dei C.d.S.:



UOMINI

100 metri: Paolo Mazzocconi (Olimpia Rimini) sm50 12.01 (+0,9) punti 901

200 metri: Zaccaria Facchini (Olimpia Rimini) sm60 25.92 (+2,1) punti 1009

400 metri: Zaccaria Facchini (Olimpia Rimini) sm60 59.07 punti 907

800 metri: Giuseppe Ugolini (Olimpia Rimini) sm55 2.10.30 punti 964

1500 metri: Giuseppe Ugolini (Olimpia Rimini) sm55 4.32.51 punti 998

alto: Giorgio Spagnoli (Edera Forlì) sm55 e Marco Segatel (Olimpia Rimini) sm55 1,60 punti 895

lungo: Lamberto Boranga (Olimpia Rimini) sm75 3,99 (+4,0) punti 941

giavellotto: Federico Battistutta (Atl. Santamonica Misano) sm50 49,31 punti 892

4x100: Olimpia Amatori Rimini (Almicar Demetrio Bonell Mora, Paolo Mazzocconi, Zaccaria Facchini, Vincenzo Barisciano)sm55 49,12 punti 893

4x400: Atl. Santamonica Misano (Lorenzo Boschetti, Mirco Pari, Sergio Pesaresi, Antonino Savaia) sm50 4.02.03 punti 731.



DONNE

100 metri: Graziella Cermaria (Atl. Santamonica Misano) sf60 14.76 (+2,0) punti 1051

200 metri: Graziella Cermaria (Atl. Santamonica Misano) sf60 31.46 (+3,3) punti 1022

200 hs: Silvia Biavati (Atl. Santamonica Misano) sf35 32,47 punti 711

alto: Maria Elisabetta Pesci (Atl. Santamonica Misano) sf55 1,20 punti 752

lungo: Maria Luisa Giudici (Atl. Santamonica Misano) sf45 4,98 (+3,2) punti 889

triplo: Maria Luisa Giudici (Atl. Santamonica Misano) sf45 10,03 (+0,9) punti 779

peso: Angela Fratini (Atl. Santamonica Misano) sf60 9,40 punti 992

disco: Simona Barchetti (Fratellanza 1874 Modena) sf45 29,72 e Gabriella Affaticati (Atl. Santamonica Misano) sf55 24,81 punti 681

giavellotto: Angela Fratini (Atl. Santamonica Misano) sf60 22,23 punti 689

4x100: Atl. Santamonica Misano (Maria Elisabetta Pesci, Vittoriana Gariboldi, Alessandra Barilli, Graziella Cermaria) sf55 59.32 punti 919