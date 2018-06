Rimini, mercoledì chiuso completamente al traffico un tratto di via Bastioni Settentrionali

Attualità

Rimini

| 10:30 - 19 Giugno 2018

Chiusa al traffico pedonale e veicolare per la giornata di mercoledì la via Bastioni Settentrionali nel tratto compreso tra gli incroci, Corso d’Augusto/Ponte di Tiberio e via dei Cavalieri dalle ore 6 alle ore 24. Per il transito mare - monte si potrà utilizzare via Ducale. L'ordinanza è dell'ufficio Mobilità del Comune di Rimini. Con la stessa ordinanza l’impresa impegnata nei lavori relativi alla realizzazione del comparto 4 del Progetto Tiberio è stata inoltre autorizzata a svolgere attività di cantiere sia nelle giornate feriali dalle ore 7 alle 19, sia nelle giornate festive dalle ore 7 alle 14.