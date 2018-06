Fabrizio Corona deejay, non c'è nessuna violazione. Serata a Riccione autorizzata dal giudice

Attualità

Riccione

09:08 - 19 Giugno 2018

La serata riccionese di Fabrizio Corona continua a far parlare i social ma non solo.

Il neo deejay, protagonista al Giardino Lime, aveva tutte le autorizzazioni in regola per potersi spostare verso la Perla Verde. Gli accertamenti hanno messo in luce la regolarità della sua presenza a Riccione. L'evento, ha spiegato la direzione del locale, ha avuto un grande successo, con tavoli tutti prenotati. "Fabrizio ha scelto Riccione per lanciare il suo nuovo progetto artistico e promuovere il suo brand, e abbiamo deciso di accettare questa sfida", si legge in una nota pubblicata dal locale. Alcune associazioni e la Cgil in una nota congiunta avevano chiesto di annullare l'evento, perché non consono a dei locali riutilizzati dopo essere stati confiscati alla malavita. "E’ per noi intollerabile che Fabrizio Corona possa rappresentare in questo momento la cultura della responsabilità all’interno di un bene che ha un significato importante sul piano culturale, sociale ed educativo", si leggeva nella nota congiunta. "E' stato simpatico, divertente e molto disponibile" racconta Alessandro 'Alexenn' Neri dj riminese che era con lui in consolle a Riccione "Durante la sua esibizione ha bevuto due drink come chiunque faccia serata nei locali e ha proposto brani vecchi e nuovi R'n'B, trap italiana e house sul finale. La gente si è divertita e la serata è andata molto bene."