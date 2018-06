Al via la Maturità 2018, da mercoledì oltre 2000 studenti riminesi sotto esame

Attualità

Rimini

19 Giugno 2018

Mancano poche ore ad un'altra intensa prova per gli studenti riminesi. Mercoledì 20 giugno inizieranno infatti gli esami di maturità e, in provincia, sono 2703 coloro che saranno impegnati in questa prova, oltre 500mila a livello nazionale.

Ad oggi sono infatti 509.307 gli studenti iscritti all'esame, fatti salvi gli esiti degli scrutini finali. Di questi, 492.698 sono candidati interni. Sono 25.606 sono le classi coinvolte nell'Esame, 12.865 le commissioni.

La prima prova scritta, italiano, avrà luogo mercoledì 20 giugno 2018 alle ore 8.30, per una durata massima di 6 ore.

La seconda prova è in calendario giovedì 21 giugno alle ore 8.30. La durata dipende dalle discipline che caratterizzano gli indirizzi ed è variabile dalle 4 alle 8 ore, tranne che per alcuni indirizzi, come i Licei musicali, coreutici e artistici, dove la prova può svolgersi in due o più giorni.

La terza prova, assegnata da ciascuna commissione d'esame, è in calendario lunedì 25 giugno, a partire dalle ore 8.30.

Nel suo messaggio agli studenti, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale Stefano Versari, invita i maturandi a vivere gli esami come un passaggio, concentrandosi sul proprio futuro.

"Anche mentre studiate, riempite diari dei pensieri migliori" dice nel messaggio di auguri "Non sta scritto da nessuna parte che la vita sarà facile e senza intoppi. Eppure navigare la vita è possibile a tutti, senza preclusioni!".