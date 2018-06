Rimini Calcio, per l'attacco Volpe supera Mazzocchi. Mora ad un passo. Il procuratore: 'Il club giusto'

Sport

| 21:21 - 18 Giugno 2018

A parte il rinnovo di Guiebre è stata una giornata interlocutoria quella di lunedì per il mercato del Rimini. E’ tornato il presidente Giorgio Grassi dalla vacanza e in settimana dovrebbe essere ufficializzato qualche arrivo col sigillo alle trattative portate avanti dal ds Pietro Tamai. La carne al fuoco è tanta e riguarda soprattutto la difesa: Venturini, su cui si è fatto sotto con prepotenza il Pordonone, Ferrani, Giovanni Rossi, Di Nicola.



NOME NUOVO PER L’ATTACCO Intanto il nome nuovo per l’attacco che rimbalza da Frosinone è Michele Volpe (foto), ariete di 1,90, classe 1997, nelle due ultime stagioni nella rosa del club di Longo neopromosso in serie A e in cui non ha avuto spazio (quattro presenze), ma protagonista nel campionato Primavera con 16 reti in 24 partite nella stagione 2015-2016. Un attaccante forte nel gioco aereo ma anche dotato di buona tecnica tanto da essersi segnalato per un buon numero di assist serviti ai compagni. Una trattativa che potrebbe andare a buon fine visti i buoni rapporti tra i due club. Volpe sarebbe preferito all’atalantino Mazzocchi.



MORA VICINISSIMO Sul fronte Atalanta le notizie positive riguardano il centrocampista Badjie e il terzino destro Christian Mora. Sabato abbiamo raccolto il parere favorevole del procuratore del primo, lunedì quello del secondo, Omar Frontini, il quale aspetta in settimana l’incontro coi dirigenti biancorossi. “Il Rimini è una opportunità importante, la società sta lavorando bene e quindi sarebbe una scelta felice per Mora: dopo due buone stagioni con Renate (20 presenze) e Piacenza (22 presenze), un club in cui è sempre difficile per i giovani mettersi in mostra, Rimini potrebbe essere il club giusto per il suo definitivo trampolino di lancio. Mora ha prospettive importanti. Ha qualità fisiche (è alto 1,84) e tecniche. E’ un terzino destro che garantisce una buona spinta”. Qualche difficoltà in più è legata al centrocampista Isnik Alimi a causa della forte concorrenza di club di serie C.



LE ALTRE Il Ravenna oltre a Tiziano Tulissi, cerca dell’Atalanta il centrocampista del 98 Thomas Bolis e l’esterno Alessandro Eleuteri classe 1998; è in contatto col Sassuolo per Aristidi Kolaj, classe 99, sei gol nella Primavera in 13 presenze, nazionale albanese. L'ex portiere del Rimini Andrea Dini è nelle mire della Reggina

A Pesaro si potrebbe ricomporre la triade composta da Borozan, Crespini e dal tecnico Cavasin. Sfuma una delle panchine di cui si parlava per Mauro Antonioli: alla Sicula Leonzio si è sistemato Paolo Bianco, ex Siracusa. Per la Samb in lotta per il ruolo di tecnico Modica, Magi, Atzori e Diana.



Stefano Ferri