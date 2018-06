Per l'Atletica Rimini Nord Santarcangelo tre podi ai Regionali Cadetti

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:24 - 18 Giugno 2018

Una giornata fantastica per l'Atletica Rimini Nord Santarcangelo a livello giovanile: le Ragazze (anno 2005-06) dominano con 9627 punti davanti a C.U.S. Parma e Fratellanza Modena, i Cadetti (anno 2003-04) sono secondi con 7834 punti nell’esathlon (100hs, alto, lungo, disco, giavellotto e m. 1000) a soli 102 punti dalla Fratellanza Modena e davanti aa Atletica Piacenza mentre le Cadette (80hs, alto, lungo, giavellotto e m. 600) sono sul terzo gradino ottenendo 7376 punti dietro a atl. Piacenza e Atletica Faenza. Sesto posto per i Ragazzi e buon quarto posto per i Cadetti dell’Atletica 75 Cattolica.

Considerando anche il secondo posto ai CDS regionali di Ravenna 3-4 giugno con i Cadetti a soli 4 punti dalla prima e il sesto posto delle Cadette, l’Atletica Rimini Nord si conferma saldamente ai primissimi posti in regione a livello giovanile.

Le cinque ragazze campionesse regionali sono Luisa Fabbri che sale anche sul terzo gradino del podio nel tetrathlon A (m.60, alto, peso e m. 600) vincendo il salto in alto con 1,34, seguita da Emma Teodorani e Viola Della Pasqua, mentre nel tetrathlon B (60hs, lungo, vortex e m. 600) Martina Senno che vince nel vortex con m. 32,44 e Anna Giubellini.

I quattro Cadetti che salgono sul secondo gradino del podio sono Gabriele Casadei, 3° assoluto con 2743 punti, Luca Canarecci 5° 2611, Michael Barbiani 7° 2480 e Antonio Marzo 9° 2381 e dalla classifica individuale si evince la compattezza di questa squadra, non partivano tra i favoriti ma speravano nel terzo gradino del podio, è arrivato il secondo posto ad una manciata di punti dalla prima.

Le quattro Cadette salgono nel terzo gradino del podio, un podio sinceramente abbastanza insperato anche visto gli squadroni iscritti a questo campionato, ma le quattro ragazze hanno davvero dato il massimo per questo meritato risultato. Giulia Montali è terza assoluta ottenendo 3116 punti, 14° Sara Lombardi 2462, 22° Alice Volpe 1798 e 28° Alessandra Senno 980 punti.

I quattro cadetti dell’Atletica 75 Cattolica che giungono ai piedi del podio sono Cimmino Danilo 2285 punti, Arduini Tommaso 2156, Rozhkov Yan 1637 e Semprini Gian Maria 1450.

I cinque ragazzi dell’Atletica Rimini nord Santarcangelo sesti in classifica sono nel tetrathlon A Cristian Serra 1916 punti e Elia Scalabrin 934, mentre nel tetrathlon B Thomas Trossero 1916, Nicola Bianchi 1757 e Francesco Lanci 866.