Musica, animazioni e Dj Set: entra nel vivo l'estate di Morciano. Super serata con Cristiano Malgioglio

Eventi

Morciano

| 17:17 - 18 Giugno 2018

Entra nel vivo l’estate di Morciano di Romagna. Musica, enogastronomia, animazione per i più piccoli, ma anche mercatini dei bambini, dj-set e tradizioni. Sono solo alcuni degli ingredienti che caratterizzano il programma di eventi che animerà la capitale della Valconca tra giugno e agosto. Un programma frutto della sinergia e della collaborazione tra associazioni e comitati del territorio e il Comune. Il calendario è destinato ad arricchirsi ulteriormente nelle prossime settimane con l’aggiunta di nuovi eventi e nuove iniziate anche a carattere culturale.



Martedì 26 Giugno Ore 21 – Piazza del Popolo Fiesta Latina – spettacolo e ballo con dj Mauro Catalini e lo staff del Grancaribe - A cura di ‘Commerciamo’



Venerdì 29 Giugno a partire dalle 18.30 – Via Fratti Giardini Futuri – Bambini e genitori danno vita a un giardino fiorito in via Fratti Venerdì 29 Giugno Ore 21 – Sala ex Lavatoio Odissee anonime – Monologo sull’integrazione con Roberto Mercadini (ingresso gratuito)



Sabato 30 Giugno Dalle ore 17 – Parco Del Conca La Famille Elastique – A cura dell’associazione ‘Non solo senegalesi’ – Dj set, animazione e il concerto di Akhlou Brick Sabato 30 Giugno e Domenica 1° Luglio Ore 21 – Piazza del Popolo Incanto Festival – Contest per voci emergenti affiliato ad Area Sanremo.

Ospite della serata conclusiva: Cristiano Malgioglio. A cura di ‘Hall of Music’.



Venerdì 6 Luglio Ore 21 – Nelle vie del centro Vintage party - Un tuffo nel passato... musica dal vivo, dj, ballerini e spettacolo burlesque – A cura di ‘Commerciamo’.



Domenica 8 Luglio Ore 21 – Piazza del Popolo Song… e Napuli – Tributo alla canzone d’autore napoletana – Con Amarcord Concert Band di Morciano Mercoledì 11 Luglio Ore 21 – Nelle vie del centro Magic Circus - Animazione, magia, mascotte cartoni e tv, serpenti veri, mangiafuoco, fuochi e tanto altro con il circo di Euro Errani – A cura di ‘Commerciamo’



Mercoledì 18 Luglio Ore 21 – Nelle vie del centro Rimini Dance Company Show – Spettacolo di ballo e animazione – A cura di ‘Commerciamo’



Venerdì 20 Luglio ore 21 – Piazza del Popolo Note d’estate – Con il coro ‘Città di Morciano’



Mercoledì 25 Luglio Ore 21 – Nelle vie del centro Sardoncino Night - orchestra spettacolo David Pacini – Cena e balla con noi, sardoncini e non solo... – A cura di ‘Commerciamo’



Mercoledì 1° Agosto Ore 21 – Nelle vie del centro Country Fest - musica dal vivo, dj e ballerini...tutto a tema country. West River Band in concerto – A cura di ‘Commerciamo’.



Sabato 4 e Domenica 5 Agosto – Piazza Risorgimento Sagra degli spaghetti – Gastronomia, musica dal vivo e animazione – A cura di Pro Loco Morciano Mercoledì 8 Agosto Ore 21 – Nelle vie del centro Casadei Danze Show – Spettacolo di ballo e animazione - A cura di ‘Commerciamo’



Mercoledì 22 Agosto Ore 21 – Nelle vie del centro Ciao Ciao Estate – Musica, spettacoli e animazione con lo staff di Radio Sabbia. Cena e balla con noi – A cura di ‘Commerciamo’.

Non mancherà l’appuntamento con “I ricordi in soffitta”, il mercatino serale riservato esclusivamente ai bambini di età compresa fra 5 e 12 anni. Si terrà l’11 e 18 luglio e l’8 agosto, dalle 20.30 alle 23. Tre serate, sempre di mercoledì, in cui sarà possibile allestire la propria bancarella per scambiare, vendere o barattare oggetti usati che non si utilizzano più. Le iscrizioni si raccolgono in biblioteca, tutte le mattine (tranne il lunedì) dalle 9 alle 12. Per info: 0541/987221.