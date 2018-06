Profumo di pane per le vie di Maiolo: nel weekend torna la festa che lo celebra, cotto negli antichi forni

Attualità

Maiolo

| 16:29 - 18 Giugno 2018

A Maiolo, sabato 23 e domenica 24 giugno, torna la Festa del Pane, manifestazione che celebre uno dei prodotti tipici dell'Alta Valmarecchia, cotto negli antichi forni situati attorno al Comune riminese. Come di consueto saranno attivi stand gastronomici e saranno organizzati spettacoli danzanti e mercatino, in più animazione gratuiti per i bambini. Sabato alle ore 16, presso la Sala del Consiglio Comunale di Maiolo, sarà organizzato il convegno "Passato, presente, futuro. I grani antichi", in collaborazione con il Parco Interregionale Sasso Simone e Simoncello.