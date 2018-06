Sport

Rimini

| 16:22 - 18 Giugno 2018

Il Rimini F. C. comunica che il calciatore Abdoul Guiebre vestirà la maglia a scacchi anche nel campionato di Serie C 2018-19. Per l’esterno originario del Burkina Faso, arrivato dal Meldola nel dicembre 2016, la prossima sarà la terza stagione con la casacca del Rimini. Lo score in biancorosso, sino a questo momento, parla di 54 gettoni di presenza in campionato e 8 reti realizzate.

Ufficio stampa Rimini F. C.