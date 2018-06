Pestato davanti all'aeroporto di Rimini e mandato in coma, al vaglio le immagini delle telecamere

Cronaca

Rimini

| 16:22 - 18 Giugno 2018

Finì in coma al termine di una lite avvenuta davanti all'aeroporto Fellini, a Miramare. Il 25enne di Rimini, tra i protagonista dell'episodio risalente all'agosto 2015, ha preso la parola come testimone nell'udienza del processo che vede imputati un 42enne suo concittadino e un 48enne di Pesaro, accusati di lesioni personali gravissime. Il giovane ha detto sostanzialmente di non ricordarsi nulla, di quanto accaduto, e ha fornito le proprie impressioni derivate dalla visione dei filmati del circuito di videosorveglianza. Il ragazzo si trovava in un minibus per il trasporto dei turisti, assieme al padre, che nella fattispecie guidava il mezzo. Fu una precedenza non rispettata la causa della lite che degenerò in quella che la difesa degli imputati (il 42enne è difeso dagli avvocati Moreno Maresi e Mattia Lancini) considera una colluttazione, non un'aggressione al 25enne e al padre.

Secondo le tesi difensive, non solo dai filmati non sarebbe possibile capire chi degli imputati abbia mandato in coma il 25enne, ma gli stessi non sarebbero stati i primi ad alzare le mani. Il processo, dopo il rinvio, riprenderà in autunno.