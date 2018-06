Ciclismo, weekend in chiaro scuro per la Benessere e Sport di Santarcangelo

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:37 - 18 Giugno 2018

Altro weekend in chiaro scuro per la Sport e Benessere di Santarcangelo. Sabato 16 giugno si correva il Campionato Italiano ACSI per le categorie Supergentleman A e B e per le donne. Il team clementino era presente con Mariangela Patrignani nella categoria Donne, Pierluigi Para, Alberto Barzanti e Claudio Valentini nella categoria Supergentleman A e con Paolo Manfroni, Claudio Ardondi, Emilio Roncassaglia e Glauco Santoni nella categoria Supergentleman B. La Patrignani, causa alcuni problemi fisici, ha comunque saputo tener testa alle migliori arrivando in volata e classificandosi 5^. Molto amaro in bocca per Emilio Roncassaglia che ,dopo aver condotto in fuga solitaria gran parte della gara, è stato raggiunto a 2 km dall’arrivo; tuttavia è riuscito a piazzarsi 3°. Bella anche la prova di Claudio Valentini, in fuga dall’inizio della gara in compagnia di 5 concorrenti nel finale, è stato colpito dai crampi, accontentandosi così del quarto posto. In archivio con tanta sfortuna i campionati Italiani, per la Benessere e Sport non sono comunque mancate le vittori: sabato 16 a Villagrappa di Forlì vittoria assoluta nella gara riservata ai Super A per Bartolomeo Celato, mentre a Modena, nella Spilamberto/Fanano, Edgardo Farinelli ha conquistato la vittoria di Categoria.