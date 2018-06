Samb Modou si prende anche la rivincita: vittoria sul ring di Bologna e titolo Regionale

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:32 - 18 Giugno 2018

Modou Samb della Vasco De Paoli Santarcangelo vince la rivincita con il pugile della Boxe Piacenza Hitaj Juxhin, che aveva già sconfitto, conquistando il titolo di campione Regionale - categoria kg.81. L'incontro si è disputato sabato 16 giugno scorso, sul ring della palestra Bolognina Boxe di Bologna. Un match interessante sia dal punto di vista tecnico, che dal punto di vista del confronto fisico tra i due atleti. Il pugile piacentino, in difficoltà contro il rivale, è stato richiamato per trattenute nel primo e secondo round mentre Modou per testa bassa al secondo round. Al terzo round Modou faceva contare in piedi l'avversario dopo un colpo al fegato, conquistando così la vittoria ai punti.