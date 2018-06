Sequestrato aereo a gruppo sportivo di paracadutismo: immatricolato a San Marino, in Italia senza pagare iva

Cronaca

Rimini

| 15:15 - 18 Giugno 2018

La Compagnia della Guardia di Finanza di Fano e la Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Rimini, in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Pesaro, hanno sottoposto a sequestro un aereo del valore di circa 1,2 milioni di euro, immatricolato nella Repubblica di San Marino ed introdotto in Italia senza versare l’IVA dovuta, per circa 238.000 euro. L’operazione, denominata “Tango Sette”, trae origine da un controllo nei confronti di un’Associazione Sportiva Dilettantistica di paracadutismo sportivo operante presso un aeroporto marchigiano. L'associazione, dal 2011 ad oggi, ha impiegato il bimotore, immatricolato a San Marino, utilizzandolo in via esclusiva, permanente e continuativa nel territorio nazionale. Il tutto tramite contratto di noleggio stipulato il primo anno con una società sammarinese, dal 2012 con una società maltese che si appoggiava a una banca della Repubblica del Titano. Attraverso tale procedura, l’associazione sportiva, formalmente no profit, non solo ha “risparmiato” indebitamente il 20 per cento dell’I.V.A. sul valore dell’aeromobile importato, ma, di fatto, ha occultato al Fisco il possesso di un bene che, oltre ad essere considerato indice di capacità contributiva, è stato utilizzato per lo svolgimento della attività di paracadutismo, attività a fine di lucro. Il presidente dell'associazione è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Pesaro.