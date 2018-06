VIDEO: Rimini, ogni mercoledì 'Vivere il centro'. Shopping serale, eccellenze del mercato coperto e degustazioni

Cronaca

Rimini

| 15:10 - 18 Giugno 2018

Un centro storico sempre più animato, dunque maggiormente attrattivo per riminesi e turisti, grazie a “Vivi il mercoledì”, l’iniziativa promossa da Cna Rimini e dall’associazione Arcas, in collaborazione con i commercianti delle vie Castelfidardo e Michele Rosa. Per tutti i mercoledì di luglio e agosto, infatti, l’ampio spazio del parcheggio di piazzale Gramsci sarà animato da una quarantina di bancarelle con le eccellenze del Mercato coperto di Rimini e delle botteghe artigiane ove fare un inedito shopping serale. Accanto alla proposta commerciale ci sarà quella degli eventi con un palco sul quale si esibiranno, rigorosamente dal vivo, artisti in rappresentanza di vari generi musicali e un’area giochi nella quale i più piccini potranno divertirsi in tutta sicurezza.