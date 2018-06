Quattro vittorie per i pugili riccionesi nella 'reunion' nella splendida cornice dei Giardini Montanari

Sport

Riccione

| 14:35 - 18 Giugno 2018

Match spettacolari ed equilibrati e una buona affluenza di pubblico per la riunione di pugilato organizzata dalla sezione Boxe e Thai Boxe della Polisportiva Riccione alla pista Giardini Montanari di via Milano. Atleti di Marche e Romagna si sono sfidati davanti ad un pubblico caldo e appassionato.

Per la Polisportiva Riccione sono stati cinque gli atleti a salire sul ring. A cominciare da Sofia Valentini, che ha sfidato Lavinia Iella della Boxe Ancona. Vittoria netta ai punti per Sofia, che è entrata a segno più volte sia con il jab sinistro che con il diretto destro.

Anche Victor Buga ha ottenuto una vittoria ai punti contro Ylli Zabeli della Boxe Biagini, un avversario molto ostico che andava sempre all’attacco. Ma Buga ha mostrato una boxe più tecnica ed è uscito dagli attacchi rientrando sempre con colpi puliti, meritandosi così la vittoria.

Andrea Parmeggiani si è imposto ai punti contro Giacomo Giorgini, sempre della Biagini Boxe. Match acceso già dal suono del gong, con entrambi i pugili sempre all’attacco. Parmeggiani si è aggiudicato il match grazie ad una terza ripresa in cui è riuscito a piazzare più colpi, specialmente ganci destri.

Niente da fare invece per Alberto Grossi che ha perso per stop cautelare alla fine della prima ripresa contro Marzio Pepe (Boxe Ancona). Match equilibrato in avvio, ma Pepe a metà della prima ripresa ha centrato Grossi al mento, facendolo andare al tappeto. L’alfiere della Polisportiva Riccione si è subito alzato, concludendo la ripresa, ma il match è stato comunque sospeso su decisione dell’angolo riccionese.

Nei supermassimi, Domenico Montalto ha affrontato Marco Soldati della Boxe Biagini in un match equilibrato nella prima ripresa, con Soldati capace di mettere a segno più colpi, mentre Montalto rispondeva con meno colpi ma più potenti. L’incontro è stato vinto da Montalto per ferita alla seconda ripresa, con problemi al ginocchio per l’avversario.