Rimini, 25 patenti ritirate nel weekend: turista ubriaco, auto sequestrata. Fermato anche un pusher

Cronaca

Rimini

| 14:20 - 18 Giugno 2018

Nel corso dei controlli del weekend, i Carabinieri di Rimini hanno ritirato 25 patenti per guida in stato di ebbrezza. Sono quattordici gli automobilisti denunciati, sorpresi con un tasso alcolemico superiore agli 0,80 g/l. Durante gli accertamenti una vettura è stata sottoposta a sequestro, ai fini della confisca, poiché il conducente, un turista rumeno di 39 anni, aveva un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/litro. Nell'ambito della lotta allo spaccio, è stato denunciato un italiano originario della Marche, residente a Rimini, sorpreso a cedere due dosi di cocaina a un tunisino, in via Circonvallazione Meridionale. Al Parco Cervi sono stati fermati un 30enne tunisino e due italiani, un 35enne e una 40enne, trovati in possesso di piccoli quantitativi di droga per uso personale e quindi segnalati in Prefettura quali assuntori di stupefacenti.