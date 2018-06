Parcheggia l'auto alla fermata dell'autobus, poi calci e pugni ai Carabinieri: in manette 30enne magrebina

Cronaca

Rimini

| 14:15 - 18 Giugno 2018

Nella notte tra domenica e lunedì, a Rimini, i Carabinieri hanno arrestato una 30enne magrebina, responsabile dei reati di resistenza, violenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Dopo aver lasciato la propria automobile in sosta in viale Regina Elena, in una zona riservata alla fermata degli autobus, la giovane ha dato in escandescenze, in evidente stato di ebbrezza. Ha aggredito i Carabinieri con calci e pugni, aggiungendo frasi oltraggiose e minacce. Arrestata e processata per direttissima, le è stata inflitta condanna a 5 mesi di reclusione, con pena sospesa.