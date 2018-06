Alcol a minori e in orario notturno, minimarket di Viale Vespucci arriva ad accumulare 9000 euro di sanzioni

Cronaca

Rimini

| 13:26 - 18 Giugno 2018

Arriveranno a 9.000 euro le sanzioni accumulate da un minimarket di viale Vespucci per aver venduto birra a due minorenni in bottiglia di vetro e in orario notturno.

Sorpreso dalla Polizia municipale nella nottata di domenica il gestore sarà segnalato alla Prefettura con la richiesta, come avvenuto nel recente passato in circostanze simili, d’applicazione delle sanzioni accessorie che prevedono la chiusura dell’esercizio. Sorpreso il commerciante dall’intervento degli agenti, ma sorpresi anche i due ragazzi di 16 e 17 anni alla richiesta dei documenti del personale che operava in abiti civili proprio per il controllo e il contrasto di situazioni come queste.





“E’ la cosa più grave – ha detto l’assessore alla Sicurezza e Attività economiche Jamil Sadegholvaad – perché alle violazioni amministrative diverse si associa quella della vendita di alcol a minori. Un’attività che continueremo costantemente con ancor più determinazione di quanto stiamo da tempo facendo, sia per il rispetto dovuto alla normativa, sia perché nella tutela dei minori individuiamo uno degli obiettivi prioritari della nostra azione amministrativa. E’ per questo che accanto alla repressione degli esercizi e dei titolari con sanzioni pecuniarie cercheremo l’applicazione di provvedimenti più forti come la chiusura stessa dell’attività.”

Oltre al contrasto alla vendita abusiva di alcol, la Polizia municipale ha proseguito nell’attività di controllo per il rispetto del nuovo Regolamento comunale per la valorizzazione dell’offerta commerciale, specie sui viali della Marina e del Centro storico.





Una campagna di controlli che ha come obiettivo principale quello di migliorare la qualità urbana e il valore turistico della città intervenendo sulle modalità di esercizio delle attività commerciali e contrastando quei fenomeni di degrado derivanti da un consumo disordinato degli spazi destinati alle attività economiche.





Dopo i 46 di venerdì sono stati 16 i controlli effettuati nel week end dall’apposita squadra dedicata a questo tipo d’attività di controllo destinato a durare tutta l’estate. Sono quattro invece le sanzioni elevate per violazione del dispositivo dell’ordinanza.