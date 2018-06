Rimini, Teatro Galli su il sipario: il 22 giugno verrà svelato il giorno dell'inaugurazione

Eventi

Rimini

| 12:30 - 18 Giugno 2018

Dopo i festeggiamenti di domenica 10 e 17 giugno, a cui hanno partecipato oltre 1700 riminesi che hanno potuto ammirare in anteprima la magnificenza del tetaro in fase conclusiva dei lavori, tutto è pronto per il lancio del programma delle attività che caratterizzeranno dall’autunno prossimo la prima Stagione del Teatro Galli.

Un programma ricco d’appuntamenti che sarà svelato solo venerdì 22 giugno quando, nel corso di una conferenza stampa - ma è prevista anche la diretta sui social del Comune di Rimini – saranno svelati tutti gli appuntamenti che renderanno unica dopo 75 anni la riapertura storica del nostro teatro.

Un programma caratterizzato dagli eventi inaugurali che attraverso la grande musica e la danza ci regaleranno l’emozione di vivere un momento irripetibile per la nostra città. A questo si intreccerà il cartellone della 69a edizione della Sagra Musicale Malatestiana, ad esempio, che anche quest’anno ospiterà alcuni fra i più prestigiosi direttori, solisti e orchestre del firmamento musicale internazionale e si articolerà in 3 appuntamenti suddivisi in 2 turni; quello della Stagione di Prosa, che spazierà dal classico al contemporaneo, coniugando tradizione e nuovi linguaggi con spettacoli affidati ai migliori interpreti della scena italiana, mantenendo la propria articolazione nei turni ABC, nel turno D-altri percorsi e nella sezione dedicata al contemporaneo e alla ricerca Tracce D Nuovo che continuerà a essere ospitata al Teatro degli Atti.

Come annunciato, gli abbonati della 68a edizione della Sagra Malatestiana e dell’ultima Stagione di Prosa al Novelli avranno l’opportunità di esercitare il diritto di prelazione, scegliendo prima dell’apertura della campagna per i nuovi abbonamenti il proprio posto, in platea o nei palchi, al Teatro Galli.

Presso il Teatro Novelli di via Cappellini la prelazione per gli abbonati della Sagra Malatestiana avrà inizio da domenica 1 luglio per protrarsi fino a sabato 14 luglio, a cui farà seguito, da domenica 15 luglio a venerdì 3 agosto, la prelazione per gli abbonati della Stagione di Prosa.

Sul sito del Galli sono indicate le varie tipologie degli abbonamenti coi prezzi interi e ridotti, nonché sia la piantina dei posti che le informazioni sugli spettacoli in programma.