Tennis, il Ct Casalboni resta in B femminile: battuto il Mongodi Tennis Team per 3-0. Dal 30 l'Open maschile

18 Giugno 2018

Missione compiuta, alla grande. Con una facile vittoria per 3-0 sul Mongodi Tennis Team il Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo si è assicurato domenica la permanenza in serie B femminile. Una salvezza passata attraverso un turno di play-out, ma mai in discussione, vista la superiorità del team romagnolo, peraltro senza Camilla Fabbri infortunata, palesata contro la squadra lombarda.

Questi i parziali: Elisa Gugnali (2.4) b. Serena Paris (3.1) 6-1, 6-2, Serena Gugnali (2.5)-Arianna Paris (3.2) 6-0, 6-1, Sofia Marchetti (3.3)-Valeria Bertoli (3.4) 6-1, 6-2.

Ora il tennis di qualità tornerà sui campi del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo dal 30 giugno con il torneo nazionale Open maschile dotato di 900 euro di montepremi. Un’altra occasione, dopo i campionati a squadre ed il torneo di 4° maschile, per seguire tennis ad alto livello.