Attualità

Rimini

| 11:39 - 18 Giugno 2018

Strada sporca, cattivo odore e sacchi d'immondizia sparsi per terra. A denunciare l'emergenza rifiuti in via Baracchi a Corpolò di Rimini è una lettrice di Altarimini che racconta: "Di fronte casa mia, non c'è più il cassonetto dell'indifferenziata, ecco la gente cosa fa. Servono controlli, raccolta e pulizia costanti, ma anche multe serrate".