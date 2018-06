Prosegue il social tour di "Travel with the Bloggers" tra Valmarecchia e Valconca

Turismo

Riccione

| 09:44 - 18 Giugno 2018

Un tour tra i borghi dell’entroterra e attraverso le meraviglie paesaggistiche della Valmarecchia e della Valconca. È quello intrapreso da sei blogger professioniste grazie al progetto Travel With The Bloggers, di stampo corale, che da poco più di una settimana vede la presenza di un team di sei ragazze che si alternano a staffetta tra Riccione e una parte dell’entroterra riminese : Vivien Bass, fitness e wellness blogger e eco luxury travel blogger; Erika Barbato, blogger e fotografa appassionata di moda, viaggi, musica, food e fitness; Francesca Guatteri, amante di libri, viaggi e fotografia; Irene Ferri, consulente digital Marketing, fotografa e creativa che si occupa di lifestyle; Giada Pappalardo, fotografa e social media strategist freelance che si occupa di turismo e viaggi; Gloriett appassionata di cucina e viaggi.

Grazie al progetto Riccione, la Val Conca e la Valmarecchia sono un po’ più social. Le professioniste protagoniste del tour immortalano giorno dopo giorno nelle loro fotografie le eccellenze del nostro territorio: dai caratteristici caffè, agli alberghi stellati passando per le meravigliose vedute che caratterizzano il nostro entroterra, condividendole sulle loro pagine social seguite da migliaia di follower. Qualche esempio? Grazie a Travel With The Blogger, il prossimo lunedì, sbarcherà in Romagna Erika Barbato, che su instagram può vantare un popolo di seguaci di 110.000 persone.

Il progetto è nato dal connubio tra Roberta Arcangeli, social media manager & content creator, e la travel blogger Vivien Bass. Per Roberta Arcangeli «le bloggers sono rimaste estasiate scoprendo i borghi dell’entroterra, i magnifici colori e le opere d’arte della Tenuta Mara: una Riviera che non sapevano esistesse». Le fa eco Vivien Bass, che da Milano è arrivata a Rimini per prendere parte al progetto: «Ho scoperto che Riccione è davvero incantevole, è un piccolo universo che non annoia mai, elegante, frizzante e piacevole. Adoro passeggiare soprattutto per le viette laterali piene di fiori e biciclette…»







Nelle foto: Irene Ferri, Roberta Arcangeli, Vivien Bass