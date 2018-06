Elicotteri dell'esercito di Rimini in azione per cercare disperso da più di 24 ore

Cronaca

Rimini

| 09:05 - 18 Giugno 2018

Elicotteri dell'aeroporto militare di Rimini alla ricerca di una persona scomparsa a Dovadola. Domenica sera, un elicottero NH90 e un AH129 del 7° Reggimento Aviazione dell'Esercito “Vega” sono decollati dall'Aeroporto G.Vassura di Rimini per le ricerche di una persona affetta da problemi psichici e dispersa da più di 24 ore nei pressi di Monte Paolo di Dovadola.

Gli equipaggi di Pronto Intervento si sono attivati a seguito di una richiesta dal Soccorso Alpino e Speleologico e, informata la Prefettura di Forlì e Cesena sui fatti, sono prontamente decollati alle 19.05 e alle 20.45, per garantire il massimo supporto e copertura aerea al personale responsabile della ricerca al suolo.

Le ricerche sono proseguite per più di due ore e, al momento, non hanno dato alcun esito. Sono state sospese per la notte.

La zona è stata scandagliata sfruttando i sistemi ad infrarosso degli elicotteri.

"La ricerca e soccorso di personale disperso rientra nei concorsi che l'Esercito Italiano, impiegando i propri elicotteri, in questo caso del 7° Reggimento AVES ” Vega”, può fornire alla popolazione italiana in caso di necessità e urgenza" si legge nella nota stampa "laddove i servizi preposti non siano disponibili e/o impiegabili o qualora necessitino di supporti più specializzati, dimostrando la piena dualità d’impiego degli aeromobili dell’Esercito Italiano, i quali, pur essendo concepiti per scopi prettamente militari, hanno caratteristiche tali da poter essere validamente utilizzati in ogni situazione di emergenza, garantendo un intervento immediato al fine di fronteggiare eventi che altrimenti comporterebbero la perdita della vita umana o gravi danni a beni o persone."