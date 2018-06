Giocoliere da incrocio, spettacoli al semaforo di Rimini. Guarda il VIDEO

Attualità

Rimini

| 08:59 - 18 Giugno 2018

Appena il semaforo è rosso scende rapidamente dal marciapiede e comincia a stupire facendo fluttuare una sfera con destrezza. Domenica, un giocoliere di origini brasiliane, si è messo all'incrocio tra via Pascoli con via Roma. La sua arte la esercita al semaforo. Sono 30-40 secondi di giochi di abilità, afferra una palla colorata al posto dei birilli e parte lo spettacolo munito di cappello. S’inchina quando le mani escono dai finestrini abbassati e allungano una moneta nel copricapo. Negli automobilisti probabilmente non attivano il senso di colpa come invece i mendicanti che stazionano anche loro ai semafori; sono gioiosi e perciò la gente dà volentieri. Non è la prima volta che artisti di strada si trovano agli incroci delle vie cittadine. La provincia di Rimini è spesso visitata dai buskers, specie in questo periodo con la grande manifestazione di Pennabilli "Artisti in piazza". Palle, clavette, corde: tutto serve ad esprimere la propria creatività e a raggranellare qualche soldo in più. Alcune inchieste giornalistiche hanno dimostrato che un giocoliere al semaforo può raccogliere anche 50 euro. L’offerta degli artisti di strada è cresciuta in molte città italiane, dalle statue viventi agli attori, dai clown ai cantastorie; ci sono anche i mangiafuoco, i danzatori, i musici, i burattinai e i contorsionisti. Il loro palcoscenico sono le vie, per lo più del centro. I giocolieri invece scelgono gli incroci. Sono parecchi a Milano, a Roma, a Torino. Alcuni hanno scelto anche Rimini come si vede nel video inviato da un nostre lettore.