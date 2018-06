Stesso hotel e stessa camera da oltre 40 anni. Premiati turisti fedeli a Torre Pedrera

Turismo

19:46 - 17 Giugno 2018

Sono stati premiati per la loro fedeltà due turisti diventati grandi amici di Torre Pedrera vengono in riviera da 36 e 44 anni il signor Zuccarini Agostino(stessa camera da sempre la n°14) e la sig.ra Gianelli Mirella frequentano la l'hotel San Marco gestito dalla Fam. Zamagni . Il Comitato turistico di Torre Pedrera ha consegnato un piatto decorato a mano e l'assessore Anna Montini assieme alla consigliera Daniela De Leonardis in rappresentanza del Comune di Rimini hanno omaggiato i signori con una tessera di cittadino onorario e alcune edizioni del territorio riminese, poi tutti assieme hanno brindato auspicando tante e tante future estati a Torre Pedrera