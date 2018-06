Ultime ore di spettacoli ad Artisti in Piazza. A Pennabilli 35.000 presenze in quattro giorni

Attualità

Pennabilli

16:31 - 17 Giugno 2018

Ultime ore di spettacoli a Pennabilli, con il Festival "Artisti in Piazza". L'edizione 2018 si conclude domenica 17 giugno. Sono 53 le compagnie protagonsite di oltre 300 repliche di spettacolo nelle quattro giornate di Festival. Un'edizione baciata dal sole per la quale si stimano oltre le 35.000 presenze di pubblico. Grande soddisfazione per l'associazione "Ultimo Punto", che organizza il Festival: " L'Unicorno, che per noi rappresenta l'arte, ha provocato gli effetti piacevolmente disturbanti che ci aspettavamo... la magia del Festival ha contagiato il grande pubblico presente Artisti in Piazza è l'opera d'arte di un'intera comunità che lavora per la sua realizzazione: il Pennabilli Festival". Prosegue la nota dell'associazione: "Uno staff composto da quasi 300 persone permette la riuscita della manifestazione. Il lavoro spalla a spalla con artisti internazionali e a contatto con il pubblico dà linfa a scambi, reti e interazioni culturali. È a questa partecipazione che si devono il successo e la longevità del Festival di Pennabilli". Tantissimi i visitatori: "Un pubblico appassionato e curioso, proveniente da tutta Europa, si è aggirato per i vicoli, le piazze e gli chapiteaux con grande partecipazione ed entusiasmo. Un colorato mare di persone: famiglie, bambini, giovani e grandi appassionati, che si sono fatti trasportare nella magia degli spettacoli condividendo l'emozione sia degli artisti sia degli organizzatori. Un ringraziamento particolare va al pubblico consapevole e interattivo, che ha reso speciale la ventiduesima edizione del Festival".