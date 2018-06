Trail Running, corsa sui sentieri del Monte Fumaiolo: vincono Gaspari e Ravaioli. Tra le donne la riminese Ceccolini

Sport

17 Giugno 2018

Una domenica di sole, senza gli eccessi termici purtroppo consuetudine dell'estate del nuovo millennio, ha fatto da cornice all'emozionante Trail Running sui sentieri del Monte Fumaiolo, manifestazione giunta alla sua sesta edizione. Fino dalle prime ore del mattino di domenica 17 giugno, c’è un’animazione frenetica presso il villaggio allestito nel campo dove è fissato l’arrivo. Nell’area attrezzata dai volontari ci sono spazi anche per il ristoro, il pasta party e le docce: un vero e proprio villaggio autonomo. Alle 9.35 sono partiti gli atleti sia della 30 km con 1580 metri di dislivello insieme a quello della 20km (dislivello di 920 mt) e 10 km. In totale i partecipanti sono stati circa 500. Nel percorso lungo vince Gaspari Patric con il tempo di 2 ore e 39 minuti. Nella 20 km vittoria di Ravaioli Cristian con il tempo di 1 ora e 57 minuti. Tra le donne vince la promettenrte 22enne riminese Sara Ceccolini (decima assoluta in classifica generale).