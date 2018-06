Rimini, fotografa il fondoschiena a spettatori e atleti durante manifestazione di kickboxing. Denunciato

Cronaca

13:57 - 17 Giugno 2018

Sorpreso a fotografare col cellulare il posteriore di alcuni ragazzi che assistevano ad una manifestazione sportiva, un 40enne della provincia di Ancona è stato denunciato dalla Polizia di Stato per molestie. E' successo ieri all'Rds Stadium di Rimini durante il "Kickboxing World Cup - Bestfighter", dove alcuni atleti e spettatori sugli spalti si sono accorti degli strani atteggiamenti del 40enne visto aggirarsi sugli spalti intento a fotografare il loro 'Lato B'. L'uomo, apparso poco interessato alle esibizioni sportive e molto di più ai ragazzi appoggiati alla balaustra e chinati a guardare gli incontri in svolgimento sul parterre sottostante, è stato segnalato agli addetti alla sicurezza e bloccato. All'arrivo delle Volanti della Questura, gli è stato dunque sequestrato il cellulare. Gli agenti hanno visionato le immagini e sentito le testimonianze di due atleti ritratti col telefonino. L'uomo infine è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di molestie.