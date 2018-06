San Leo ospita la prima mostra di pittura contadina con mercato di produttori agricoli locali

Attualità

San Leo

| 12:35 - 17 Giugno 2018

Dall'arte di curare la terra, ricavandone frutti genuini e rispettosi dell'ambiente, all'arte di rappresentare quella stessa terra sulla tela. Da lunedì 18 giugno al 1° luglio 2018, il Palazzo Mediceo di San Leo ospita la prima mostra di pittura contadina promossa da Coldiretti Rimini in collaborazione con artisti del territorio che operano nel settore agricolo. L'esposizione, patrocinata dal Comune di San Leo, racconta attraverso le tele dei pittori le stagioni del lavoro nei campi, ma anche gli elementi della natura che influenzano non solo il lavoro quotidiano dell'agricoltore, ma anche l'intero raccolto. Espongono Oliviero Baiocchi, Phelan Black, Gianni Calcagnini, Antonella Manfredi, Tiziano Nicolini, Giorgio Ricci e Oria Strobino. Dopo la vernice in programma lunedì, domenica prossima, 24 giugno, in occasione dell'inaugurazione vera e propria della mostra, Coldiretti Rimini e Campagna Amica promuovono dalle 9 alle 13, in piazza Alighieri un mercato con i produttori agricoli locali. In vendita esclusivamente prodotti tracciati sin dall’origine che arrivano dai campi del territorio per essere proposti al pubblico direttamente da chi li ha raccolti o lavorati appena poche ore prima.

Con questa iniziativa – spiega il Vicedirettore di Coldiretti Rimini, Giorgio Ricci – puntiamo a far conoscere al pubblico dei cittadini/consumatori e dei fruitori d'arte, mediante le opere realizzate dagli 'agri-pittori' locali, lo stretto legame che c'è tra ambiente, paesaggio, prodotti e persone che operano nel settore agricolo e quindi tra arte-cultura-agricoltura e turismo, assi fondamentali dello sviluppo economico dell'intero Montefeltro e di tutto il Riminese. A testimoniare questa centralità del 'localismo' - conclude il vicedirettore – l'abbinamento dell'iniziativa al marchio di Campagna Amica, simbolo di valorizzazione del km0 e della filiera corta certificata”.