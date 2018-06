Rimini Calcio, il portiere Nava: 'Per me è una grande occasione, il mio modello è Schmeichel'

Sport

Rimini

| 12:39 - 17 Giugno 2018

Giacomo Nava, ha letto le parole del suo ex allenatore Fabio Finucci? Ha detto che il Rimini ha fatto un acquisto azzeccato tra i pali, lei è un portiere completo, affidabile, forte. Un gran lavoratore.

“Ho letto e mi ha fatto piacere il giudizio del mister, ma sono il primo a sapere che ho tanta strada da fare. Sono al mio primo anno di serie C, devo migliorare, per i portieri c’è un margine più lungo di crescita rispetto ai giocatori che ricoprono altri ruoli e dunque di strada ne ho tanta da fare. Si cerca di migliorare per gradi, adattandosi di volta in volta alle caratteristiche dei colleghi con cui lavori”.

Come si immagina la serie C?

“Ci saranno squadre con maggiore qualità tecnica rispetto alla serie D, ma in particolare risalterà la migliore organizzazione”.

Che tipo di portiere è Nava?

“Per prima cosa cerco di adeguarmi alle caratteristiche dei compagni di reparto, se i difensori stanno bassi o alti ci si prende più o meno rischi nelle giocate. Sono un portiere intraprendente, nel senso che in area non aspetto la giocata dell’avversario, semmai cerco di anticiparla. Me la cavo anche sui rigori: ne ho parati due quest’anno e gli altri due sono finiti sulla traversa”.

Contento del trasferimento al Rimini?

“Non potevo chiedere di meglio. Sono alla mia prima stagione tra i professionisti, ho trovato squadra ancor prima di cominciare le vacanze al contrario della stagione scorsa quando ho atteso tutta l’estate. Ringrazio la società, l’allenatore per questa opportunità che non mi posso lasciare sfuggire”.

Si troverà la concorrenza di Scotti, un veterano…

“So che Scotti è una bravo giocatore, esperto, amato dai tifosi, che ha vinto dei campionati. Io sono a disposizione del mister Righetti, mi impegnerò al massimo per dimostrare il mio valore, poi sarà il tecnico a fare le scelte”.

Il suo modello di portiere?

“Ho sempre avuto una particolare ammirazione per Peter Schmeichel, anche lui alto più di 1,90 come il sottoscritto, per il suo modo di interpretare il ruolo. Sul versante italiano, ha ragione Finucci: il paragone con Pagliuca ci sta e ora sta a me cercare di avvicinarlo nel rendimento”.

Lei viene da una scuola importante, la Samp.

“La Samp mi ha dato tanto e ringrazio tutti i tecnici per quello che mi hanno insegnato. Rapallo, Lentigione e Lecco sono state palestre importanti durante le quali ho affinato la tecnica e messo a punto un mio stile”.

Al Romeo Neri c’è il sintetico.

“Ci sono abituato, in Liguria ho sempre giocato sul sintetico”.

Stefano Ferri