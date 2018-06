Ex portiere Bologna Deno Bonopera apre scuola per portieri: il camp in estate a Novafeltria

Sport

12:28 - 17 Giugno 2018

Deno Bonopera, terzo portiere del Bologna nella stagione 2003-04, lancia la propria scuola per giovani portieri. Attuale preparatore dei portieri degli Allievi Nazionali (Under 17) e del settore Femminile della San Marino Academy, Bonopera ha creato questa scuola per specializzare e affinare la tecnica e la tattica del ruolo in maniera individuale, con programmi personalizzati e specifici per ogni portiere che avrà la fortuna di partecipare a questa nuova scuola. Il progetto si chiama IGTS che sta per "Individual Goalkeeper Training System", un sistema di lavoro individuale per il portiere.





Spiega Deno Bonopera: "Ho ideato questo progetto perché credo fortemente nel lavoro, nella mia carriera ho visto portieri riuscire a passare da 0 a 100 grazie al lavoro sul campo. In questa scuola riusciremo a stilare un programma di lavoro personalizzato su ogni portiere, infatti ogni ragazzo/a avrà la possibilità di allenarsi da solo/a o al massimo in coppia cosi da avere l'attenzione e la massima disponibilità del preparatore, faremo video e foto che andremo ad analizzare insieme, così da poter capire, attraverso l'utilizzo della tecnologia, i vari errori tecnici. Credo infatti che far vedere un errore tecnico valga più di mille parole sul campo, il portiere solo riguardandosi avrà poi la capacità di autocorreggersi. La scuola è a numero chiuso e nel giro di una settimana ho raggiunto il numero stabilito che è di 20 portieri. Sono molto orgoglioso per il risultato ottenuto in così poco tempo, ma questo dimostra che i portieri hanno bisogno di questo tipo di lavoro individuale che purtroppo durante la stagione agonistica non tutti riescono a fare".





Gli allenamenti partiranno il 2 luglio fino al 6 per poi riprendere il 10 fino al 14. Con orari dalle 17:00 fino alle 21:00. Ci saranno portieri dai 12 ai 19 anni e la presenza graditissima di 4 ragazze che dimostra quanto il calcio femminile sia in evoluzione. Gli allenamenti saranno svolti allo Stadio Comunale di Novafeltria.





"Un'altra innovazione è che i ragazzi e le ragazze hanno potuto scegliere una serie di allenamenti in base ai propri impegni e al proprio tempo a disposizione, selezionando i giorni e gli orari d'allenamento più congeniali. Credo che mettendosi a disposizione dei portieri in tutto e per tutto ci sia uno scambio di fiducia reciproca e una predisposizione al lavoro che può solo portare una crescita", conclude l'ex portiere del Bologna.