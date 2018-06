Moto3, sul circuito del Montemelò si parla riminese: primo Bastianini, secondo Bezzecchi

Sport

| 12:07 - 17 Giugno 2018

Clamorosa doppietta in Moto3 sul circuito di Montemolò con i riminesi Enea Bastianini primo (era partito in pole positione) e Marco Bezzecchi secondo. Il circuito spagnolo in passato aveva già sorriso a Bastianini: due secondi e un terzo posto. E’ la prima vittoria della stagione per "Bestia".

La corsa si è decisa all’ultimo giro: il gruppo di 11 piloti si è ridotto a cinque 5 per una doppia caduta negli ultimi giri: nella prima è rimasto coinvolto un altro riminese, nicolò Bulega, nuovamente protagonista e a tratti anche al comando della gara; nella seconda Canet ha centrato Migno ed entrambi sono finiti fuori. A quel punto sono rimasti in cinque in lotta per il successo.

Bastianini dalla quarta posizione si è portato in testa e ha allungato e sulla striscia d’arrivo è arrivato primo con un paio di metri di vantaggio sul concittadino Bezzecchi che proprio nell’ultimo rettilineo ha piazzato la zampata decisiva per il secondo posto al fotofinish ai danni di Gabriel Rodrigo, che può consolarsi col primo podio argentino nella storia del motomondiale. Bezzecchi consolida il primato, davanti a Di Giannantonio secondo staccato di 19 punti.