La ‘Color Run’ sbarca a Riccione: 5 chilometri di colori, bolle e schiuma

| 10:52 - 17 Giugno 2018

La seconda tappa di The Color Run powered by Skittles si correrà a Riccione il prossimo 14 luglio, si tratta della vivace corsa di cinque chilometri organizzata in Italia da Rcs Sport-Rcs Active Team. La partenza e' prevista da piazzale Roma e da li' ci si spostera' sia sul lungomare della Repubblica sia su quello della Costituzione. Non manchera' inoltre un passaggio in viale Gramsci, per toccare villa Martinelli Soleri e attraversare piazzale Ceccarini. Con la Fondazione Marco Simoncelli in campo come partner dell'evento, sorride in vista della Color Run 2018 l'assessore riccionese a Turismo e Sport Stefano Caldari: "Siamo davvero felici di arricchire il nostro palinsesto di eventi estivi con un appuntamento come The Color Run, una festa di colori e sport che si cala perfettamente nello stile e nella proposta di divertimento di Riccione e del format 'beach & love' che ci accompagna in questi mesi all'insegna dell'esplosione cromatica".

Lungo il percorso, tra l'altro, saranno posizionati sette punti di "divertimento": cinque di colori, uno di bolle (novita') e un punto schiuma.