Eccellenza, il bomber Pasolini dal Cattolica al Castrocaro. Faenza, ecco Malo. il Cattolica: va

Sport

Rimini

| 09:39 - 17 Giugno 2018

Settimana intensa per il mercato di Eccellenza. A fare la voce grossa sono state il Castrocaro, Faenza e Valsanterno, tutti con bomber di razza. Vediamo.

CASTROCARO Manuele Pasolini (foto) è il nuovo bomber della squadra di Scozzoli. Classe '89, nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Cattolica vincendo il campionato di Promozione (21 reti). Farà coppia con Filippo Boschi dal Massalombarda (1996). Presi anche il centrocampista Tommaso Domini (Cervia). Via Godoli e Bonavita (campionato interno sammarinese con la maglia del Cailungo). Conferme per i portieri Riccardo Ruffilli e Stefano Spada, i difensori Filippo Bentivoglio, Simone Babini, nicola Panzavolta, Matteo Battistini e il classe 2000 Sango Pol, i centrocampisti Luca Bergamaschi, Erik Stucchi e i classe 99 Michele Gurioli e Filippo Lanzoni, e l’attaccante Francesco Pezzi.

CATTOLICA Il ds Giuseppe Buccolo e il nuovo mister Alberto Angelini hanno lavorato per ora alle riconferme. Riconfermati: Andreani, Mercuri, Pasini, Casolla, D’Elia, e i giovani Parma, Cruz. Via Mazzoli, Politi, Brighi, Venghi, Di Filippo.

FAENZA Partito Grazhdani (Mezzolara), è arrivato in attacco Stefano Tosi; l’ultimo colpo è il centrocampista 1995 Alberto Malo, cresciuto nel settore giovanile del Bologna, per due anni nel Mezzolara in serie D, quindi in Eccellenza per una stagione nel Progresso Castel Maggiore (otto reti) ed una a Massa Lombarda (7 gol). Mister Assirelli può contare anche sul portiere Enrico Calderoni già al Santarcangelo in C. Conferme del centrocampista Davide Fantinelli e del difensore Manuel De Luca.

ALFONSINE Riconferma per il tecnico Mattia Gori. Di ritorno il bomber Antonio Salomone dall’Axys Zola neopromosso in serie D. Confermato Federico Innocenti, per Riccardo trattativa in corso. Confermati il difensore Mingozzi, il centrocampista Magri, i portieri Lusa e La Ganga, i centrocampisti Ricci Maccarini, Sarto, Morelli e Botti; in attacco Filippi e Mazzoni. Ritorna il difensore Bertoni.

MARIGNANESE Nessun arrivo ancora. Riconfermati il portiere Azzolini, il veterano Mazzoli, il capitano Santoni (attaccante), Conti (centrocampista), il giovane Tonelli. In rosa anche alcuni ragazzi del settore giovanile.

FYA RICCIONE Ballottaggio per la panchina tra Mirco Giorgi (ex Cattolica) e Pierangelo Manzaroli (Nazionale di San Marino). Confermati: Righetti, De Luigi, Piscaglia, Sottile, Cangini, il 98 Alberigi, Censoni, Lunadei, Contarini, il 2000 Ioli; ritorna il centrocampista 98 Zamagni dal Miramare. In rosa anche tiro il centrocampista Grimaldi (2000) e l’attaccante Cecchetti. Possibile il ritorno dell’esterno Savioli, piace la punta Grimellini del Russi.

DIEGARO Ancora nessun arrivo in casa Diegaro. Mister Stefano Scarpellini sarà affiancato da Renzo Faedi proveniente dal Gambettola (tattico difensivo); da Filippo Antoniacci (tattico difensivo); da Michele Salafrica (preparatore tecnico).

MASSALOMBARDA L’ultimo rinforzo è il duttile centrocampista classe 1992 Matteo Cavini, giocatore classe 1992. Cresciuto nelle giovanili dell’Imolese qualità, ha vestito le maglie di Argentana, Conselice, Corticella e Casalecchio tra Promozione ed Eccellenza. Va ad aggiungersi ai riconfermati: il portiere Niccolò Brachetti, i difensori Hxejson Hysa, Roberto Zuccarino, i centrocampisti Brendon Lumci e Leandro Selleri. Inoltre la società ha ingaggiato l'attaccante classe 2000 Filippo Donati dal Bagnacavallo.

CLASSE Effettuata la domanda di ripescaggio per salire in serie D: ci sono buone probabilità. Il verdetto tra il 10 e il 20 luglio. Confermato il tecnico Evangelisti Si punterà molto sui ragazzi del settore giovanile.

LE ALTRE Il neopromosso MEDICINA di Marco Gelli è fermo all’ingaggiato di Marco Semprini, classe 1983, ex Rimini, Ravenna (due promozioni col Ravenna dalla D alla C1) e Bellaria. Fermo anche il SANPAIMOLA dopo gli ingaggi del centrocampista Thomas Ragazzini (1995 dall’Imolese) e del difensore 1998 Filippo Ragazzini (Corticella). Il GRANAMICA perso bomber Gabriele Girotti (42 gol in due stagioni, al Sasso Marconi in serie D) ingaggia l’attaccante ex Mezzolara Enrico Raspadori, Samuele Soverini, ex Mezzolara, della Spal ed Edoardo Greco (2000) dalla Juniores del Mezzolara. Ingaggiato anche il difensore Davide Giuliani, ex Anzolavino. Dopo una stagione a Sasso Marconi in serie D ritorna a Granamica il difensore classe 98 Marco Garetto. Confermati il difensore Alessandro Puggioli,il veterano Nino Cicerchia. Rientrano dal Molinella il centrocampista Mattia Baldazzi,



Stefano Ferri