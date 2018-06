Baseball, i Pirati passano anche in gara2 sul diamante del Nettuno City (10-2)

Sport

Rimini

| 08:56 - 17 Giugno 2018



Il Rimini Baseball completa la doppietta sul diamante dello Steno Borghese vincendo nettamente gara2 per 10-2 contro il Nettuno City. Gli uomini di Ceccaroli hanno dominato l’incontro nonostante il primo inning si era un attimo complicato per i due punti subiti. Ma al terzo inning sul partente nettunese Taschini i Pirati ribaltano il punteggio, prima Garbella pareggia con un solo homer in campo opposto (2-2), poi un errore difensivo (2-3) e la valida di Ustariz (2-4) confezionano altre due segnature ospiti. Al quarto inning Rimini si ritrova a basi piene e un solo out sul tabellone. La puntuale volata di sacrificio di Celli spinge a punto Garbella (2-5). Nella parte alta della sesta ripresa sul monte del City è salito il rilievo Ricci al posto di Taschini. Il giovanissimo rilievo laziale viene accolto dal secondo fuoricampo della serata realizzato dallo scatenato Garbella (2-6). Nell’attacco seguente Batista colpisce un gran triplo al centro, poi sull’incertezza dell’esterno centro Acevedo riesce velocemente ad arrivare a casa base (2-7). Ad inizio ottavo i Pirati dilagano, Noguera e Garbella battono due singoli in fila, Zappone out al volo, poi il doppio contro la recinzione di Angulo produce un punto (2-8). Sale in pedana il manager Morville che decide di inserire il battitore Fontana sul monte di lancio al posto del giovane Ricci. L’italo-argentino affronta Celli che tocca una rimbalzante in diamante che produce una segnatura riminese (2-9), poi sulla secca linea di Llewellyn il terza base nettunese Castillo buca la pallina consentendo così ad Angulo di arrivare al piatto (2-10). Finisce 10-2 per i Pirati che così completano la doppietta rimanendo così secondi in classifica da soli. Positiva la prova del partente neroarancio Bassani ben assistito dai rilievi Marquez (foto Bassani), Morellini (vincente) e Kelly che senza troppa difficoltà hanno condotto le danze. Grande fine settimana per il lineup di Ceccaroli che ha totalizzato ben 33 valide nelle due gare disputate. In gara2 sugli scudi Garbella autore di due solo homer, Angulo che ha prodotto 4 valide e il compagno Batista che è andato molto vicino a firmare un cycle (è mancato solo il fuoricampo).

Il prossimo impegno per la truppa riminese sarà il big match contro il Parma Clima (Venerdì 22 a Parma ore 21 e Sabato 23 a Rimini ore 20.30) del manager Poma che ha ottenuto un buon pareggio interno con il Città di Nettuno consolidando così il terzo posto playoff.



Gara 2

Rimini Baseball 10

Nettuno City 2



RIMINI BASEBALL: Noguera 2b (2/6), Garbella ed (4/6), Romero dh (2/3) (Zappone dh 0/1), Angulo int (4/5), Celli ec (0/3), Ustariz 1b (1/2) (Llewellyn 1b 0/2), Batista es (3/5), Cit r (0/5), Di Fabio 3b (1/5).

NETTUNO CITY: Acevedo ec (1/4), Castillo 3b (1/4), Vasquez int (1/2), Fontana dh/L (1/4), Gomez ed (0/4), Davenport r (0/3) (Taurelli r 0/1), Orefice 1b (0/4), Delgado 2b (0/3), Neri es (0/2).

SUCCESSIONE PUNTEGGIO

Rimini Baseball 103 101 130 = 10 bv 17 e 1

Nettuno City 200 000 000 = 2 bv 3 e 3

PRESTAZIONE LANCIATORI

Bassani (i) rl 4.0 bvc 4 bb 1 so 7 pgl 1

Marquez rl 2.0 bvc 0 bb 1 so 0 pgl 0

Morellini (W) rl 2.0 bvc 0 bb 0 so 3 pgl 0

Kelly rl 1.0 bvc 0 bb 0 so 2 pgl 0



Taschini (L) rl 5.0 bvc 11 bb 2 so 2 pgl 5

Ricci M. rl 2.1 bvc 5 bb 1 so 0 pgl 3

Fontana rl 1.2 bvc 1 bb 0 so 1 pgl 0



NOTE Triplo di Batista. Fuoricampi di Garbella (da 1 punto al 3°inning) e (da 1 punto al 6°inning). Doppi di Batista e Angulo. Errori: Garbella, Davenport, Acevedo e Castillo.