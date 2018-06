Domenica 17 giugno si chiude la 22° edizione del Festival Internazionale Artisti in Piazza di Pennabilli

Eventi

Pennabilli

| 22:34 - 16 Giugno 2018

Ultimo giorno del Festival a Pennabilli dalle 15.00 fino a tarda notte, domenica 17 giugno 89 repliche di spettacoli che potranno soddisfare tutti i gusti.



Giunge a conclusione la 22° edizione di Artisti in Piazza. Oggi, ultima giornata per il festival internazionale di arti performative. L'evento è frutto di un accurato processo di selezione che tiene conto in particolare di originalità e innovazione, valorizzazione delle tradizioni, coinvolgimento e divertimento del pubblico e predilige spettacoli in cui le discipline si fondono, così teatro, musica, circo contemporaneo e danza si confrontano e si mescolano creando interessanti combinazioni che danno vita a nuovi linguaggi e poetiche.



Tra le 53 compagnie internazionali in programma quest’anno troviamo spettacoli site specific e elaborati in residenza creativa, prime assolute e diversi debutti nazionali.



Da non perdere nella giornata di oggi:



Un performer che arriva direttamente dal Giappone con la sua bicicletta, Keiichi Iwasaki. I suoi spettacoli di magia sono caratterizzati da una nota di divertimento e commedia, che rende la sua arte di strada adatta a qualsiasi tipo di pubblico.



Jyoti Supernaturel, un artista di strada, un giocoliere-illusionista che si esibisce con sfere di cristallo fra musica indiana e capoeira. Diciassette anni di esperienza in festival di strada tra l’Europa e l’Asia; milioni di visualizzazioni su YouTube con migliaia di followers sui social media.



Musica etno caos folk rap, trip-hop e trance dall'Ucraina i DakhaBrakha. Un sound ipnotizzante e mistico che fonde l'anima popolare ucraina con suoni jazz, rap, trip-hop e trance. Un mondo di musica inaspettata, accompagnato da strumenti tradizionali indiani, arabi, africani e australiani e una gamma vocale sorprendentemente potente.

DakhaBrakha è stato creato nel 2004 al Centro d'arte contemporanea di Kiev «DAKH» dal regista teatrale d'avanguardia Vladyslav Troitskyi. Il lavoro teatrale ha per questo lasciato il segno sulle performance della band: i loro spettacoli sono ricchi di effetti scenici.



Stef Vetters e Anne Vanharen della compagnia Les Contes d’Aasphaldt hanno dato vita al loro inimitabile teatro di figura e spettacolo itinerante di marionette. Figure intagliate a mano nel legno a grandezza naturale percorrono le strade su carri che sono veri e propri palcoscenici mobili, animandosi e dando vita ad un indimenticabile spettacolo.

Octaaph è un fossile che, tornato in vita grazie alla coppia, riscopre la propria capacità di volare e si risveglia quel sogno che da sempre alberga in lui: la libertà.









Jessica Arpin - Cia Tita8lou, in prima nazionale con lo spettacolo Miss Margarita. Prepara le pizze con mani, piedi, con tutto... Ammiratela, pomposa, impugnando il suo mattarello magico, col grembiule elegante e una destrezza mafiosa. E si lamenta, ma tanto, ha un carattere spaventoso, ed è italiana… o forse no?



Duo Masawa Uno spettacolo di circo contemporaneo dove la disciplina del mano a mano si fonde armoniosamente con la danza e il movimento. Attraverso il filo conduttore della coppia universale si racconta coreograficamente il concetto dei cinque sensi.



La notte

Nell’area Palacirco, a pochi passi dalla piazza centrale di Pennabilli, quando cala la notte, la festa si anima con i concerti dei gruppi musicali più scatenati e dj italiani e internazionali che si alternano in consolle fino a tarda notte. Al tendone si balla, si canta, si beve, si incontrano nuove culture, si ascoltano musiche di ogni genere e provenienza. La giornata si conclude con l’ eclettico scenario musicale creato dai Shishko Disco, la musica della band nasce dalla fusione di psychedelic-progressive rock, sonorità arabe, funk e ritmi nordafricani.

Formati nella primavera del 2014 ai piedi delle montagne dell'Himalaya, gli Shishko creano un mondo musicale che nasce dalla fusione tra diverse tradizioni, che portano alla nascita di una cultura umana nuova, globale e più ampia.



Attività collaterali

Artisti in Piazza non è solo shows ogni anno un ampio spazio è dedicato all’artigianato artistico con il Mercatino del solito e dell’insolito che conta circa 150 espositori ed artigiani.

Un mercatino artigianale di meraviglie “solite e insolite”, un bazar affascinante e ricco di curiosità in arrivo da tutta Italia e dall’estero.



Workshop

Perseguendo l’idea della partecipazione del pubblico quest’anno L’Orto dei Frutti Dimenticati nelle mattine di Festival si trasformerà in una vera e propria scuola di circo con workshop di acrobatica, equilibrismi e giocoleria. A tenere le lezioni gli artisti: Giulio Lanzafame, Francesco Mugnari, Clio Abbate, Chiara Vitale, Solomon Balcha Yani.

Nei pomeriggi gioco libero per tutti a tema circo: slack line, palline, clave, trampoli, hula-hop e tanto altro ancora.