Rimini, per il centrocampo il '97 del Gambia Badjie. Il procuratore: "Si può fare". Andrea Brighi sposo

Sport

Rimini

| 19:27 - 16 Giugno 2018

Se andranno in porto le strategie preparate a tavolino da mister Righetti e dal ds Tamai, dall'Atalanta potrebbero arrivare più giocatori. Perso ormai Tentoni, si sta stringendo col difensore Mora, col centrocampista Alimi, con la punta Mazzocchi. Avevamo detto che nella lista dei giocatori orobici c’era anche uno straniero. Si tratta di un centrocampista della classe 1997 su cui l’Atalanta crede molto, Lamin Modou Badjie. Nell'ultima stagione si è diviso tra Modena e Catanzaro (dieci presenze complessivamente). Il giovanotto fa parte coi connazionali Musa Barrow, il bomber che ha debuttato in serie A segnando tre reti (più di 23 gol in 18 partite nel campionato Primavera) e già nel mirino della Juventus, e con Lamin Jallow (protagonista col Cesena, 11 reti), di un tris d'assi di cui è procuratore l'avvocato udinese Luigi Sorrentino.

Avvocato Sorrentino, a che punto è la trattativa?

“La prossima settimana mi incontrerò coi dirigenti del Rimini e approfondiremo il discorso che è già è stato avviato con l'Atalanta e che riguarda altri giocatori. Badjie è un centrocampista centrale che unisce qualità a quantità, e può giocare anche più offensivo sfruttando le sue incursioni, alla Nainggolan per intenderci”'.

Ci sono altre richieste?

"Si è interessato a lui il Venezia, lo vorrebbe mister Dionigi che l'ha allenato nella prima parte di stagione al Catanzaro e che sta per accasarsi su una panchina di un club di serie C al sud. A me non interessa tanto la categoria quanto il progetto e la solidità della società: l'anno scorso l’esperienza al Modena è stata un inferno con cinque mesi di stipendio non pagati, a Catanzaro invece è andata bene. Badjie deve mettersi in luce, giocare con continuità, la categoria verrà poi. Badjie dimostrerà il suo valore come hanno già fatto i connazionali Musa Barrow e Jallow. Rimini potrebbe essere la piazza giusta, per il suo blasone e perchè potrei seguirlo più da vicino”.

Intanto sabato pomeriggio Andrea Brighi si è sposato nella chiesa della Riconciliazione con Greta Mussoni. Presenti numerosi compagni di squadra. Ai due sposi le felicitazioni della redazione di Altarimini.it.



LE ALTRE Il portiere Nardi del Parma è nel mirino di Feralpi, Pordenone, Sambenedettese. Il Ravenna è interessato al difensore Boccaccini dal Sasso Marconi, se il portiere Venturi non rinnova il contratto potrebbe arrivare un altro giocatore del 1992, Menegatti, nell'ultima stagione tra Fano e Monopoli, ex Spal, Poggibonsi e Cesena, già al Ravenna in D nel 2011-2012. Rinnovato il contratto anche con il centrocampista Selleri.

Stefano Ferri