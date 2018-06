Baseball, la T&A domina gara1 contro il Padule: successo per 7-1. Ottima la prova di Maestri sul monte

Sport

Repubblica San Marino

| 18:48 - 16 Giugno 2018





Nella prima partita della giornata con Padule, la T&A ha la meglio per 7-1 grazie soprattutto all’eccellente gara da partente di Alessandro Maestri (one-hit in 6 inning) e a due ‘legni’ di Riccardo Babini (doppio che ‘sparecchia’ al 2°) e Ronald Bermudez (homer da 3 al 5°). Su quei 6 punti San Marino costruisce una vittoria tutto sommato tranquilla, col punteggio finale di 7-1 che prende corpo anche sui singoli punti segnati dalle due squadre alla settima ripresa. Il vincente è Maestri, salvezza per Garate che ha lanciato tre inning.

L’unica ripresa di relativa difficoltà di Maestri è la prima, con un errore difensivo e una valida di Scull a mettere due uomini in base con un out. La difesa però risponde prontamente e su Alarcon arriva un doppio gioco che fa rimanere il punteggio sullo 0-0. La T&A, che al 1° non si era resa pericolosa, diventa estremamente efficace al 2°, quando riempie le basi con l’errore su Bermudez, il singolo di Imperiali e la base a Morreale. A quel punto, con due out, è decisivo il bellissimo doppio a sinistra di Riccardo Babini, una legnata che ‘sbianca’ la linea di foul e porta a casa i tre punti del momentaneo 3-0. Di colpo un vantaggio già consistente, considerando la bella prova di Maestri sul monte. Al 5° la T&A raddoppia, ancora una volta con un solo giro di mazza: questa volta il merito è di Bermudez, che spara un fuoricampo da tre che porta a punto anche Lupo e De Wolf (due basi ball). È 6-0 e a questo punto il finale è in scioltezza, con Garate che però, appena entrato al 7°, subisce il solo-homer di Alarcon che porta a tabellone l’1-6 dei toscani. Nella parte bassa della stessa ripresa è ancora Bermudez, questa volta con un singolo, a battere a casa un punto (7-1): a segnare ci va Lupo, in seconda dopo singolo e rubata. L’ultima cosa da segnalare al 9°, per il Padule, è la prima valida in Serie A1 di Sean Fasano, ragazzo che deve ancora compiere 17 anni.



T&A SAN MARINO-RECOTECH PADULE 7-1

PADULE: Tissera (Fasano 1/2) ss (0/2), Gozzini es (0/4), Scull ec (1/3), Alarcon 3b (1/4), Pinto 1b (0/3), Origlia (Costantini l 0/1) r (0/2), Maldonado ed (0/3), Valsecchi dh/r (0/2), Diaz (Sorri 0/1) 2b (0/2).

T&A: Pulzetti ss (0/5), Lupo ec (1/3), De Wolf ed (1/3), Bermudez dh (2/4), Reginato es (0/4), Imperiali 2b (2/3), Albanese r (0/4), Morreale 1b (0/2), Babini 3b (1/4).

PADULE: 000 000 100 = 1 bv 3 e 1

T&A: 030 030 10X = 7 bv 7 e 1

LANCIATORI: Rodriguez (L) rl 5, bvc 4, bb 4, so 5, pgl 3

Costantini (r) rl 3, bvc 3, bb 1, so 2, pgl 1

Maestri (W) rl 6, bvc 1, bb 1, so 8, pgl 0

Garate (S) rl 3, bvc 2, bb 1, so 4, pgl 1

NOTE: fuoricampo di Bermudez (3p. al 5°) e Alarcon (1p. al 7°). Doppi di De Wolf, Imperiali e Babini.