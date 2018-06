Luce sul Mare, inaugurato il campo scuola dedicato al servizio di Protezione Civile

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 16:23 - 16 Giugno 2018

E’ stato inaugurato sabato mattina alle ore 11:30 il campo scuola del progetto “Anch'io sono la Protezione Civile” presso la struttura Luce sul Mare di Bellaria Igea Marina coordinato dall’Associazione di Volontariato di Protezione Civile Obiettivo Terra e si concluderà il 20 giugno 2018.

Hanno preso parte all’inaugurazione Loretta Scarponi assessore del comune di Bellaria–Igea Marina, Nicola Lombardi Capitano del 7° regimento Veda, il rappresentante della capitaneria di porto, Antonio Oriente del dipartimento nazionale di Protezione civile ed altre autorità locali. Per quattro giorni, 12 giovani disabili dai 20 anni ai 26, avranno un ruolo attivo nella tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività. Il Campo Scuola, che coinvolgerà non solo giovani con disabilità, ma anche ragazzi normodotati, ha il fine di favorire proprio l’inclusività tra questi, contribuendo alla conoscenza, anche se in termini essenziali, del Sistema Nazionale di Protezione Civile.

L’iniziativa, fa parte del progetto “Anch’io sono la protezione civile”, promosso dal Dipartimento della Protezione civile in collaborazione con Regioni, Organizzazioni nazionali e locali di Volontariato e con il supporto di numerose componenti e strutture operative del Servizio Nazionale. Nato nel 2007, il progetto ha lo scopo di realizzare un significativo investimento nelle attività di promozione della cultura di protezione civile con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi, attraverso il diretto coinvolgimento delle giovani generazioni in attività sia formative che di carattere pratico. L’iniziativa, ormai alla sua undicesima edizione, è resa possibile grazie al prezioso supporto del Volontariato di protezione civile a cui è stata affidata la realizzazione dei campi scuola su tutto il territorio.

L’associazione di volontariato “Obiettivo Terra” è un'associazione nata da un gruppo di persone che svolgono da anni attività di volontariato in Protezione Civile, con l'intento di promuovere attività, progetti in ambito di tutela ambientale e del paesaggio ai fini di prevenzione e sensibilizzazione dei pericoli derivanti dai disastri naturali. Tra le finalità dell'associazione una parte importante riveste l'attività didattica presso le scuole ai fini di informare i giovani sui possibili rischi o calamità naturali in cui potrebbero trovarsi coinvolti e fornire indicazioni per la tutela della loro salute e per la prevenzione dei rischi.

Per i volontari, inoltre, l’esperienza del campo scuola rappresenta un’ importante opportunità per presentare le attività della propria organizzazione anche attraverso la divulgazione di proprio materiale, al fine di coinvolgere quanto più possibile i ragazzi, per farne magari anche dei futuri volontari. E’ l’occasione per ribadire il bagaglio di valori del volontariato, le attività di intervento e il senso di appartenenza alla comunità.